Cinco series para disfrutar del fin de semana

Este será el último fin de semana con franjas horarias. Y es que a partir del lunes comienza la fase 2, etapa en la que las medidas restrictivas se flexibilizarán notablemente. Pero hasta que llegue el momento, este fin de semana se hará más llevadero con estas recomendaciones para ver en las pantallas de casa.

Aquí, una selección de algunas de las series que ofrecen las plataformas:

Hollywood:

Hollywood, la nueva serie de Ryan Murphy, creador de series como Glee, American Crime Story o The Politician llegó a Netflix el 1 de mayo. La miniserie de siete episodios se centra en la historia de varios actores y cineastas en la meca del cine en los años 40.

Así, la serie trata de mostrar las injusticias y los prejuicios en cuanto a raza, género y sexo en la industria.

Así nos ven

Esta serie se estrenó el pasado año y tiene un total de cuatro capítulos. Basada en una historia real, cuenta como cinco jóvenes fueron encarcelados por un crimen, una violación, que no cometieron. Una historia que pone en cuestión el sistema judicial estadounidense.

The Sinner

Se estrenó en 2017 y la primera temporada de esta serie de suspense está protagonizada por Jessica Biel. La trama gira en torno a la historia de Cora, "que comete un asesinato a sangre fría de forma inesperada".

"Un escalofriante asesinato conmociona a los habitantes de un pequeño pueblo. Un policía, en su búsqueda desesperada de la verdad, descubre los secretos más siniestros".

Homecoming



La segunda temporada de la serie que protagonizó Julia Roberts ha llegado a Amazon Prime este viernes. En esta temporada, la serie seguirá los pasos del personaje al que interpretará Janelle Monáe y que ha cambiado la mayoría del equipo, incluso la dirección.

Little Fires Everywhere



La actriz Reese Witherspoon vuelve con otra producción de televisión estadounidense. Después de Big Little Lies en y de The Morning Show, ahora llega con Little Fires Everywhere, que se ha estrenado este viernes en Amazon Prime Video.

Comparte pantalla además con Kerry Washington, actriz protagonista de la exitosa serie Scandal.