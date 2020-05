Esto es lo que podremos hacer en la fase 2 de la desescalada

El aforo de las tiendas se amplía en la fase 2. Iban Aguinaga

Guía visual de la desescalada

FASE 0 Preparación - Paseos en familia. - Deporte de forma individual - Entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y entrenamiento básico de ligas profesionales. - Apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes (Ej. recogida de comida en restaurantes). FASE 1 Inicial - Se permiten las actividades sociales, como reuniones en casa de hasta 10 personas. - Se permite la apertura de locales comerciales y de prestación de servicios asimilados con una superficie útil de exposición y venta inferior o igual a 400 metros cuadrados. En establecimientos con una superficie útil superior, se establece que se pueda acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral. - Los lugares de culto podrán abrir con una limitación de aforo del 30%. - Viajes a segundas residencias siempre dentro del mismo territorio. - Apertura del sector agroalimentario y pesquero. - Entrenamiento medio en ligas profesionales y deporte no profesional para actividades que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. - Apertura de mercados al aire libre, con condiciones de distanciamiento entre los puestos. - Se permitirán espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y de menos de 200 personas al aire libre. - Visitas a museos limitadas a un tercio del aforo. - Se autorizan velatorios para un número limitado de asistentes. - Apertura de actividades de caza y pesca deportiva. FASE 2 Intermedia - Apertura de restaurantes para el servicio de mesas, con limitación de aforo. - Apertura de cines y teatros con un tercio del aforo. Visitas a monumentos y salas de exposiciones. - Actividades culturales con menos de 50 personas sentadas. Si son al aire libre, menos de 400 personas sentadas. - Apertura de centros educativos para actividades de refuerzo, cuidado de menores de seis años y preparación de la selectividad. - Reapertura de centros comerciales, prohibiéndose la permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas. - Bodas para un número limitado de asistentes. FASE 3 Avanzada - Disminución de las restricciones de aforo en bares y restaurantes, pero manteniendo las distancias de separación entre el público. - Flexibilización de la movilidad general. - Se ampliará la ocupación de espacios, como el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su aforo. - Discotecas y bares nocturnos con un aforo máximo de un tercio del habitual. - Apertura de playas en condiciones de seguridad y distanciamiento. - Corridas de toros con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metros cuadrados de forma individual. Situación de nueva normalidad Finales de junio.

El lunes 25 de mayoen la mayoría de territorios del Estado español. Esto es lo que está permitido hacer al margen de que después las autonomías- Bares y restaurantes, con un máximo del 40 % del aforo y manteniendo 2 metros de seguridad entre mesas. Las discotecas y bares de ocio nocturno permanecerán cerrados.- Abren los centros comerciales,para sus zonas comunes (que sólo podrán utilizarse para el tránsito) y del 40 % para los locales comerciales. Las zonas infantiles y ludotecas permanecerán cerradas.- Sede personas con discapacidad. Habrá que concertar la visita, que estará limitada a un familiar por residente y requerirá el uso de equipos de protección.- Visitas a residencias de ancianos en casos excepcionales como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente.Estas visitas no podrán producirseo algún residente en cuarentena.- Hasta 25 personas podrán asistir a un entierro o ceremonia de cremación. En el caso de los velatorios,os.- Se amplía el aforo de los- Se permiten las bodas en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo, y en todo casoen espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados. Habrá que mantener la distancia social, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.- Pueden abrir las, con la limitación de un tercio del aforo.- Reapertura de cines, teatros y auditorios,y un tercio del aforo. Otros locales en los que se celebren actos o espectáculos culturales impondrán un límite de 50 personas si son cerrados y de 400 si son al aire libre.- Empieza a permitirse la visita a monumentos,- Abren las piscinas recreativas, con condiciones para mantenerlas estén libres de microorganismos patógenos y de sustancias que puedan afectar negativamente la salud del usuario., establecimiento de horarios por turnos, cita previa requerida y 2 metros de distancia de seguridad entre bañistas.- Apertura de piscinas deportivas, tanto al aire libre como cubiertas,, cita previa y un único deportista por calle.- Se podrán realizar actividad física no profesional a cualquier hora,destinadas a personas de más de 70 años.de deportistas de ligas no profesionales, entrenamientos totales de las profesionales (por turnos y al 50 % de la capacidad de la instalación).profesional siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita, sin público y a puerta cerrada, si bien podrán acceder los medios de comunicación para su retransmisión.cubiertas para la realización de actividades deportivas, con cita previa y al 30 % de su capacidad., donde se podrán realizar actividades deportivas, profesionales o de recreo de manera individual y sin contacto físico.para investigadores., pero sólo estará permitido un tercio del aforo.- Las bibliotecas permitirán elde su capacidad máxima.- Se amplían aque pueden realizar actividades de turismo activo y de naturaleza.- Se permite lacon un máximo de 50 asistentes.