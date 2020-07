Iriarte exige que se garantice "el derecho democrático" a votar en igualdad

EH Bildu ha cerrado este viernes en San Sebastián la campaña electoral exigiendo al Gobierno vasco que "garantice" a todos los ciudadanos "el derecho democrático a participar en igualdad de condiciones en las elecciones", en alusión a las cerca de 200 personas que no podrán votar por estar contagiados de covid-19.

La candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, ha criticado con dureza al ejecutivo autonómico por no haber previsto esta circunstancia al convocar las elecciones, durante el mitin de cierre de campaña celebrado en el Koldo Mitxelena de San Sebastián, en el que han intervenido también el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el dirigente de la CUP David Fernández.

Ha asistido al acto el exmagistrado Manuel Díaz de Rábago, expresidente de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), quien en febrero firmó un documento de apoyo a la coalición abertzale como referente de la izquierda vasca junto con la exsocialista Gemma Zabaleta, el exconsejero vasco Javier Madrazo y el exgobernador civil de Bizkaia por el PSE, Daniel Arranz.

Iriarte ha emplazado al lehendakari y candidato del PNV, Iñigo Urkullu, y a la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, a que "hablen claro" y expliquen a los ciudadanos "cómo van a garantizar el derecho democrático a participar en igualdad de condiciones en las elecciones". Ha considerado "grave e inaceptable" que el Gobierno vasco "pretenda hurtar el derecho democrático de voto a las personas contagiadas por el covid-19".

"Es inadmisible que dos días antes de unas elecciones la coalición de gobierno de Mendia y Ukullu traslade esta clase de incertidumbre a la ciudadanía", ha lamentado la candidata, quien ha manifestado que esta situación "tiene nombre y apellidos", los que "quienes llamaron a unas elecciones a sabiendas de que no se daban todas las garantías sanitarias y democráticas".

Iriarte ha denunciado que los responsables del Gobierno vasco "tenían conocimiento de que existía un alto riesgo de rebrotes, no quisieron escuchar las propuestas de la oposición y ahora ni siquiera tienen un plan B para garantizar el derecho al sufragio".

A su juicio, el brote de Ordizia, que acumula 69 contagiados, ha puesto en evidencia "el descontrol administrativo en torno a las condiciones sanitarias", ya que "cada día aparecen en los medios de comunicación diferentes focos de contagio".

También ha criticado el "incomprensible baile de cifras" y la falta de "información clara ni medidas contundentes para poner fin a este estado general de desasosiego".

Ha cerrado el mitin Arnaldo Otegi, quien también ha incidido en la situación de la pandemia del coronavirus en Euskadi para recordar que EH Bildu fue el primer partido que advirtió de que no se podían celebrar las elecciones en estas circunstancias y les achacaron ser "alarmistas" y "catastrofistas"

Ahora han llegado los rebrotes y "el Gobierno vasco no controla la situación", por culpa de que "pusieron sus elecciones por encima de la salud", algo que "no puede volver a pasar porque no es honesto, no es moral, no es ético".

"Por eso tenemos que ir a votar, para decir que ya está bien, este país necesita un Gobierno que diga la verdad", ha abundado el líder abertzale.

Otegi se ha referido también a los "fascistas", en alusión a Vox, a quienes ha augurado que se quedarán "con el casillero a cero", tras lo que ha aludido a Cayetana Álvarez de Toledo como representante de "el espacio de la reacción", a quien ha dicho que los ciudadanos vascos les dejarán el domingo "en la mínima expresión, con una representación exigua y mínima".

Tanto Iriarte como Otegi han recordado en sus alocuciones a los presos de ETA: "Hay una cosa que es una exigencia democrática y es tener con nosotros en Euskal Herria a los presos vascos y a los refugiados".