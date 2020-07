"No vemos bien la cesión permanente de competencias al País Vasco"

Exconcejal del PSE y excandidato de UPyD, Gutiérrez ha recalado en Vox, que se presenta por primera vez en toda la CAV en unas autonómicas

Bilbao – ¿Por qué sería importante llevar la voz de Vox al Parlamento Vasco?

—Vox es una expresión política diferente con postulados muy nítidos. Creemos que tenemos un voto fiel por lo que se ha demostrado en las sucesivas confrontaciones electorales y estamos convencidos de que eso nos va a llevar al Parlamento Vasco.

¿Cómo valora la negociación política para completar el traspaso de competencias pendientes del Estatuto de Gernika?

—Es evidente que no estamos en esa dinámica, tenemos un modelo de Estado que no pasa por las Comunidades Autónomas y pretendemos cambiarlo desde dentro de las instituciones. No podemos ver bien esa cesión permanente de competencias al País Vasco y a otras comunidades.

¿Y respecto a la gestión del PNV en las instituciones vascas?

—Ha estado cubierta por la mancha de la corrupción por el caso De Miguel, con una gestión horrible del coronavirus, donde los principales focos han sido en centros hospitalarios, con el caso del vertedero de Zaldibar, que va mucho más allá de un accidente y destapa cómo se gestionan algunas cosas en el País Vasco. No podemos ser más que muy pesimistas a la hora de valorar su gestión.

En su programa abogan por cerrar todos los centros de menas.

—Estamos absolutamente a favor de una inmigración legal y ordenada, lo que no podemos compartir es la inmigración ilegal. Nos parece un sinsentido crear esas plataformas de acogida cuando luego, cuando llegan, no puedes generar los recursos adecuados para integrarles en la sociedad.

Covite ha cifrado en 124 los actos de apoyo a ETA en el primer semestre de 2020 y su grupo en el Congreso ha pedido mantener la dispersión de los presos.

—La deslegitimación del terrorismo todavía es necesaria en el País Vasco. Los presos están muy bien en la cárcel y cuanto más lejos del País Vasco, mejor.

La Junta Electoral urgió a Correos a desbloquear y distribuir su propaganda.

—La Junta tiene la obligación de garantizar la igualdad de derechos para todos los partidos. Pero la noticia es que una empresa pública como Correos es utilizada por el Gobierno de Sánchez para boicotear a un partido democrático. Es un escándalo.

Sobre los incidentes de su mitin en Sestao, voces como la de Pablo Echenique han puesto en duda lo que allí sucedió.

—Creo que Echenique tiene una catadura moral muy por debajo de la media de la sociedad. Me parece de una mezquindad impresionante, yo estaba al lado de Rocío de Meer cuando recibió la pedrada y hay cosas a las que no se puede jugar.

¿Y qué les diría a los que opinan que este ruido mediático les beneficia?

—Creo que en absoluto nos beneficia, nada me da más tristeza que preparar la intervención en un mitin y que luego la noticia sea que nos han apedreado. Es una sensación de frustración absoluta, queremos trasladar nuestras políticas libremente, nada más.

Se difundieron imágenes en las que se le veía a usted enseñando el dedo a los que protestaban. ¿Cómo lo justifica?

—Yo no tengo ningún ánimo de hacerlo, pero son momentos de muchos nervios donde estás en discusiones acaloradas y desde luego no es lo que se debe hacer.