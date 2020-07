Iturgaiz busca un frente ante el "nacionalismo obligatorio"

Bilbao – El candidato a lehendakari de PP+C's, Carlos Iturgaiz, aseguró ayer en Donostia que su coalición ofrece "un País Vasco para todos" frente al nacionalismo "obligatorio" del PNV y aseveró que no se presenta a estas elecciones "a la contra", sino "a favor de todos y del bien común" para ganarle a la formación jeltzale "más espacios de libertad para la sociedad, y porque Euskadi necesita una voz constitucionalista capaz de defender la convivencia y la moderación".

Junto a la europarlamentaria de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua, el filósofo Fernando Savater y la cabeza de lista de la coalición por Gipuzkoa, Muriel Larrea, en su intervención Iturgaiz señaló que "ahora que los abertzales quieren convertir en referentes a asesinos en esta tierra con el visto bueno de Pedro Sánchez y del ministro del Interior", su coalición cuenta con personalidades como Pagazaurtundua y Savater, "auténticos referentes que luchan todos los días por la libertad y la democracia en el País Vasco".

En esa línea, detalló que PP+C's tiene "un proyecto de esperanza" para Euskadi y lamentó que el PSOE "ha quedado anulado como alternativa al nacionalismo" cuando se ha sumado a acuerdos "con los terroristas". "Si al nacionalismo le dejas campo libre constriñe cada vez más la vida pública para asfixiarnos, para querer expulsarnos mediante insultos, amenazas y vejaciones", subrayó, al tiempo que consideró que "la libertad está en entredicho" en Euskadi porque, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades, "aquí la libertad no se presupone, sino que la tenemos que defender y conquistar día a día frente a la intolerancia nacionalista". Y es que a su juicio, "el nacionalismo tiene un problema con la libertad, sobre todo con la de quienes no comulgamos con sus ruedas de molino", concluyó.

Por su parte, la europarlamentaria de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua llamó a no votar en clave nacionalista en las elecciones del 12-J, "que no voten ni a los sumisos ni a los nacionalistas porque el sueño de Urkullu, de Otegi, de Egibar y de Josu Ternera podría convertirse en realidad y destrozar la sociedad vasca". A su entender, "para lo que se nos viene encima no es suficiente con tener pillos en Ajuria Enea y sacar dinero de Madrid", e incidió en que "lo que tenemos delante demanda gente de otra calidad humana y política, porque el PNV es pan para hoy y hambre para mañana".