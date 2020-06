Eneko Andueza: "La opción del PSE no es hacer lehendakari a Maddalen Iriarte"

Eneko Andueza, en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, ha asegurado que su formación no contempla formar un tripartito con EH Bildu y Elkarrekin Podemos. El cabeza de lista de los socialistas por Gipuzkoa ha dicho no entender el cambio de postura de EH Bildu que ha pasado de considerar al PSE un enemigo del país, a buscar un tripartito. "La política es mucho más que números. Tengo muy claro que la opción del PSE no es hacer lehendakari a Maddalen Iriarte" ha afirmado Andueza.

Además, el cabeza de lista del PSE por Gipuzkoa ha considerado que su formación es la llave para gobernar en la CAV y ha deseado obtener unos buenos resultados en las próximas elecciones para "influir en las políticas del país".

Andueza ha defendido la cogobernanza, al igual que ha hecho Pedro Sánchez durante un acto de campaña en Donostia. Además, considera que Sánchez ha demostrado su capacidad para llegar a acuerdos. "El único objetivo de PP y VOX es derribar al Gobierno. No vale con ponerse pulseras o banderas en balcones. La lealtad al estado se demuestra con acciones".

Sobre las declaraciones en las que aseguraba que el PSOE debía decirle basta a Felipe Gonzalez, el líder de los socialistas en Gipuzkoa ha asegurado que dijo lo que sentía. Ha añadido que "los parlamentos no están para juzgar. Si alguien ve indicios de delito que acuda a los juzgados".

Por último, Eneko Andueza ha rechazado los altercados que se han producido en varios mítines de Vox en Euskadi. "En campaña todos los partidos tienen derecho a exponer sus ideas. Es una premisa de la democracia. La violencia no lleva a nada y da un altavoz a la extrema derecha que no merecen. Hay que tener más inteligencia".