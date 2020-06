Echenique tilda de "bulo como una catedral" la agresión a Vox

bilbao –El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se refirió ayer a los incidentes acaecidos en el acto de Vox en Sestao y a la agresión a la diputada Rocío de Meer y aseguró en su cuenta de Twitter que "solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral". Echenique acompañaba su publicación con un vídeo en el que De Meer explica que no acudió al hospital tras la agresión, sino que le curó la herida una persona de seguridad y que no necesitó puntos de sutura.

El portavoz de la formación morada criticó que "si la ultraderecha fake informa de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto". "Al día siguiente se comprueba que solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral; tenemos un boquete importante en nuestra democracia", afirmó Echenique.

"no soy una pupas" Por su parte, De Meer respondió ayer a "todos los progres" que están preocupados por su salud que su herida no fue "un invento" y que no pudo ser atendida tras la pedrada porque estaban "atrapados".

"Hasta las 23.00 horas no estuvimos seguros (desde las 20.00 horas de la herida). Mi herida es limpia, no siguió sangrando, y no fui a un ambulatorio porque no lo vi necesario", señaló de Meer en su cuenta de Twitter.

Además, insistió en que no es "una pupas" y que dijo "desde el minuto 1" que estaba bien. "Si supiera disimular la sangre tan bien, habría tenido un parte médico maravillosamente disimulado también", defendió.

La diputada de la formación que dirige Santiago Abascal dijo que, además de la piedra que le tiraron, "cayeron botellas, bolas de acero, huevos y piedras y nadie se hizo nada grave". "Los que andáis tan ocupados en ampliar mis fotos para no condenar a los orcos de Sestao me dais lástima", sentenció.