Arranca una campaña inédita condicionada por el coronavirus

Los candidatos a lehendakari han arrancado una campaña inédita que estará condicionada por la pandemia de coronavirus. Actos sin grandes aglomeraciones marcarán la campaña que estará enfocada en salir de la crisis creada por la pandemia, y, en consecuencia la reconstrucción de Euskadi.



Mientras que el PNV plantea el autogobierno con un pacto plural para superar la crisis, EH Bildu se posiciona como un cambio de rumbo frente al modelo de gestión de Urkullu, según Maddalen Iriarte. Así, Idoia Mendia apuesta por "izquierda vasca responsable y de gobierno, alejada de las tentaciones nacionalistas", y Miren Gorrotxategi por su parte defiende "un tripartito progresista". Iturgaiz se erige como bastión del constitucionalismo, y por último EQUO Berdeak se posiciona como la "opción distinta".



PNV: "Reconstruccion" de Euskadi mediante "un Plan Nacional Vasco"

El PNV ha dado inicio al arranque de la campaña en Gernika. José Mari Martínez

?? @andoniortuzar: "Hay que ir a votar sin miedo, con ilusión, porque el #12J comienza la reconstrucción de #Euskadi. Si conseguimos un resultado rotundo, habremos puesto ya un pie firme en el suelo para levantarnos rápido como País".#EuskadiZutik #Saldremos #U12 pic.twitter.com/9kbxtXlb48 — EAJ-PNV (@eajpnv) June 25, 2020

EH BILDU: Un "cambio de rumbo" frente al modelo de gestión de Urkullu, que a su juicio "hace aguas"

El acto de inicio de campaña de EH Bildu ha tenido lugar en Gasteiz. G.N

Kanpaina hasierako ekitaldi berezia gaurkoa. Hala eta guztiz ere, ilusioa eta aldaketarako nahia guztiz presente.



Herri hau merezi duen tokira eramateko #PREST gaudela eta horretarako aukera EH Bildu dela argi adierazi dugu.#MereziDuzunHerria pic.twitter.com/JlcHMjOgVg — Maddalen Iriarte Okiñena (@MaddalenIriarte) June 25, 2020

Elkarrekin Podemos: "El puente entre fuerzas progresistas"

Miren Gorrotxategi ha dado comienzo a la campaña en Gasteiz. EFE

Nos encontramos ante la posibilidad real de que Euskadi amanezca con más esperanza el próximo 13 de julio. Ante la posibilidad de dibujar una ?????????????? ?????????? para la gente. Esta vez sí podemos llevar a cabo políticas desde donde hay que hacerlo: el Gobierno Vasco. pic.twitter.com/bz284MRW0g — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) June 25, 2020

En contra de la opinión de muchas formaciones políticas y sus dirigentes nosotras sabemos que podemos gobernar. Desde que nacimos nos dijeron que no se podía, pero nosotras demostramos en muy poco tiempo que sí se puede. Gobernatzeko prest! pic.twitter.com/KQoiUIcRGv — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) June 25, 2020

PSE: La opción "que no deja a nadie atrás"

Idoia Mendia y Carmen Calvo en el arenal de Bilbao. EFE

?? @idoiamendia: "Los Socialistas ofrecemos a los vascos un partido de izquierda fuerte, con un proyecto sólido, un liderazgo claro y un equipo serio.



Los votos que consigamos serán para acordar y para actuar. Con todos".#IdoiaLehendakari#IdoiaLehendakari pic.twitter.com/k4GNBHDd7A — Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak (@socialistavasco) June 25, 2020

Los Socialistas ofrecemos a los vascos un partido de izquierda fuerte, con un proyecto sólido, un liderazgo claro y un equipo serio.



Los votos que consigamos serán para acordar y para actuar. Para acordar con todos, y actuar para todos.#IdoiaLehendakari pic.twitter.com/vSvtlPl2KZ — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) June 25, 2020

PP+Cs: La coalición como "bastión del constitucionalismo"

EQUO Berdeak: "La opción distinta a los bloques de siempre"

??Este es nuestro spot electoral.



?? Verde es mejor.

???? Saludable es mejor.

?? Cuidarnos es mejor.

?? Feminista es mejor.

? Social es mejor.



Este #12J, #VotemosDistintoEuskadiHobetu para salir mejores de la crisis. Contando con todo el mundo. Sin dejar a nadie atrás?? pic.twitter.com/3uapDzmltp — EQUO Berdeak (@EquoBerdeak) June 25, 2020

El presidente del EBB del PNV,el candidato a la relección como Lehendakari,y las cabezas de lista por Bizkaia y Gipuzkoa,, respectivamente, se han comprometido este jueves, ante el Arbol de Gernika con la, que avance en el autogobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.Los jeltzales han dado inicio al arranque de su campaña a las próximas elecciones autonómicas del Parlamento Vasco, en un acto solemne celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, que ha comenzado con. "La reconstrucción empieza el 12 de julio", ha asegurado Ortuzar, que ha realizado unpara lograr "un resultado rotundo" que permita "poner en pie a Euskadi de nuevo".Andoni Ortuzar ha apostado por "". Se trata de un Plan de", que suponesegún ha resaltado."Si conseguimos unhabremos puesto ya un pie firme en el suelo para levantarnos rápido como país, porque. Euskadi Zutik (Euskadi en pie)! `Saldremos, claro que saldremos!. No temamos, no nos acobardemos. Hay futuro", ha añadido.La candidata a lehendakari de EH Bildu," como se ha demostrado con la falta de material para proteger a los sanitarios en la pandemia, la "ridícula" vuelta a las aulas y el "desastre" del vertedero de Zaldibar.EH Bildu ha elegido Gasteiz para abrir este jueves la campaña electoral con un mitin en el que la candidata abertzaleporque "la vieja manera de hacer política de Urkullu no es capaz de responder a los grandes retos".Haen el desprendimiento del vertedero de, losy lasque provocaron la dimisión del consejero de Salud".Ha, "con querer cambiar las cosas". Por su parte el coordinador general de EH Bildu,, ha puesto de relieve que", que consiste en garantizar a todo el que vive y trabaja en Euskadi el derecho a una vivienda, a la salud, al empleo, a un sueldo digno y a vivir en un entorno natural ecológico.La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU,ha asegurado que "nos encontramos ante un momento histórico porque en Euskadi se dan las condiciones para" y, por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de las otras fuerzas de izquierdas.En este sentido, ha afirmado que la coalición que representa asume "y sólo si es "determinante" en el Parlamento, ". Los candidatos de Elkarrekin Podemos-IU han iniciado este jueves la campaña electoral para los comicios del próximo 12 de julio con un acto en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria.En su intervención, se ha mostrado convencida de que "nos encontramos ante la posibilidad real de que Euskadi amanezca con más esperanza el próximo 13 de julio, de." "Esta vez sí podemos llevar a cabo políticas desde donde hay que hacerlo. El Gobierno Vasco", ha confiado.La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha dicho este jueves que en las papeletas socialistas "s y en un gobierno centrado,Mendia ha abierto la campaña del PSE-EE para las elecciones vascas del 12 de julio en un mitin junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. La candidata ha avanzado que "que han demostrado los"Nuestras papeletas son las de lao, alejada de las tentaciones nacionalistas", ha insistido. Mendia ha subrayado que "necesitamos estabilidad y sosiego en este país, y es lo que vamos a trasladar a los ciudadanos estos quince días".Ha resaltado que la", y hecho hincapié en la"Tenemos un Estatuto reforzado, un presidente del Gobierno que cree en el autogobierno vasco; lo que tenemos que hacer es alinear las políticas de todas las instituciones, y los socialistas somos los que estamos en todos los gobiernos".El candidato a lehendakari por PP+Cs,ha presentado la coalición de estas dos formaciones para el próximo 12 de julio como elen Euskadi con el objetivo de defender lasIturgaiz ha participado en el mitin con el que la coalición ha abierto la campaña electoral para el 12 de julio, junto con los cabezas de lista por Álava y Gipuzkoa,, respectivamente, y el número dos de la candidatura por Bizkaia y portavoz de Ciudadanos en Euskadi,El candidato del PP y Ciudadanos ha dicho queen el que vivan cómodos los nacionalistas, pero también los no nacionalistas", porque, ha argumentado, hasta ahora solo lo han hecho los primeros.Por otro lado, Iturgaiz ha destacado el acto celebrado enjunto a Pablo Casado en recuerdo del edil del PP asesinado por ETA hace 22 años en esta localidad,. Ha recordado a todos los compañeros del PP asesinados y a todas las víctimas del terrorismo. "Si hoy es más fácil hacer política en esta tierra es porque hace 22 años concejales del PP, como Manuel Zamarreño se jugaron la vida por la libertad y por España", ha subrayado.En esta apertura de campaña, EQUO Berdeak se ha presentado como "e" que han manejado y manejan la política vasca, bien desde los diferentes gobiernos o bien desde la oposición.El partido verdedurante las próximas dos semanas, su candidato a lehendakari Joserra Becerra, sus candidatas territoriales y su militanciaque recoge su Plan de Reconstrucción Verde y Justa y su programa electoral para la legislatura 2020-2024."Euskadi exige soluciones distintas para esta crisis, ante la apatía y el conformismo en el que están estancados los partidos que gobiernan desde Ajuria Enea y desde Moncloa", ha señalado Becerra.