Qué debes hacer para conseguir una hipoteca al 100%

Si estás interesado en comprar una vivienda y tienes pensado pedir a tu banco una hipoteca tienes que tener en cuenta que, en general, los bancos sólo cubren hasta el 80% de la compra de una vivienda, por lo que debes de seguir estos consejos si quieres lograr la financiación total de tu préstamo hipotecario.

Cuánto dinero debo de tener ahorrado. Lo normal es disponer de un 30% del valor de la vivienda, ya que al 20% que no suelen cubrir los bancos hay que añadir un 10% para imprevistos o gastos de gestión, notaría, registro de la propiedad, etc.

Contrata un asesor. Un intermediario inmobiliario tiene buenos contactos con las entidades financieras y normalmente puede negociar la financiación completa de una vivienda. La web HelpMyCash indica que la comisión que cobra un broker o asesor está en torno al 1% y el 5% del préstamo.

Un buen perfil financiero te ayuda. Para ello es necesario disponer de un sueldo alto y estable. Indica que con un salario mensual superior a los 3.000 euros entre todos los titulares hay muchas más posibilidades de conseguir la financiación.

Tasación mayor al valor de compraventa. Si el valor de tasación cubre el porcentaje restante de la financiación, será más fácil conseguirla.

Doble garantía. Aportar otro inmueble como garantía adicional y disponer de avalista puede incrementar las probabilidades de recibir el 100% de la financiación.

Ojo a las características de estas hipotecas. Es necesario contratar algún producto con la entidad. Además de domiciliar la nómina o los ingresos mensuales el cliente tendrá que adquirir algún seguro o tarjeta con la entidad.

Los tipos de interés suelen ser más altos, pues el banco asume un mayor riesgo, según el portal rastreator.

Los plazos de amortización son mayores ya que se trata de una cantidad de dinero más elevada y se presupone que el cliente tardará más en devolverlo.

Se dirigen fundamentalmente a los inmuebles que vayan a constituir la primera vivienda de la persona que solicita la hipoteca.

En qué bancos puedes conseguirlas. Actualmente, no son muchos los bancos que comercializan hipotecas al 100%, al menos de forma oficial. No obstante, esto no significa que algunos no estén abiertos a negociar con los clientes más solventes. Estos bancos dispuestos a negociar hipotecas al 100% de financiación son Abanca, Kutxabank, Liberbank y Bankinter, aunque en otras entidades puedes preguntar y en función de tus cauística personal no es descartable conseguirla. Estos cuatro bancos también negocian hipotecas al 100% sin aval, pero se aumentan los requisitos exigidos ya que los avales ofrecen una seguridad a la entidad financiera ante un eventual impago, por lo que acceder a este tipo de productos financieros sin contar con uno endurece sustancialmente las condiciones.

Y a pesar de estos consejos debes de tener en cuenta que los bancos no suelen dar hipotecas al 100% porque es una operación de riesgo: el endeudamiento aumenta, el valor de la casa podría ser inferior a la hipoteca concedida y la ley 2/1981 prohibe las hipotecas superiores al 80%.