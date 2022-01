El 'reto del céntimo' o cómo ahorrar más de 650 euros al año

Acompañando el 2022, llegan los clásicos porpósitos de cada año: perder peso, dejar de fumar, pasar más tiempo con la familia, etc. Aunque, entre los más populares, siempre se encuentra el compromiso de ser más ahorradores, especialmente dadas las duras circunstancias socioeconómicas en las que se halla el conjunto de la sociedad en la actualidad.

Obviamente, la capacidad de ahorro de cada uno depende sobre todo de su renta, aunque las deudas, los gastos fijos e imprevistos son también determinantes. Por estas razones, el comprador financiero HelpMyCash ha elaborado una serie de consejos a fin de ayudar a los usuarios a mejorar la relación con el dinero.

Una de las formas que propone el comprador financiero es realizar un reto de ahorro, con el que, aprovechando todas esas monedas de céntimo que acaban en el fondo de nuestros bolsillos, podríamos ahorrar hasta 650 euros al año.



El reto del céntimo

Este "plan de ahorro" dura un año entero y consiste en introducir un céntimo el primer día, dos el segundo, tres el tercero y así hasta alcanzar los 3,65 euros el último día del año. HelpMyCash explica que es un método sencillo de ahorro progresivo en el que cada día se guarda la misma cantidad que el anterior sumando un céntimo extra, no solo con el objeitvo de ahorrar, sino también para dar una finalidad y valor real a los molestos céntimos que sobran, por ejemplo, de las vueltas del pan.

Por tanto, si el reto se cumple, pasados 365 días el ahorro será de 667,95 euros. De todas formas, se puede introducir muchos tipos de variantes a este "juego", como iniciarlo de forma inversa; es decir, ahorrar la cifra más alta al principio y reduciendo la cantidad en un céntimo cada día, de manera que a final de año sea cuando menos dinero se guarde.

O incluso se puede elevar la cantidad con la que se comienza el reto; en vez de un céntimo podrían ser empezar con cinco. Sin embargo, pese a que el ahorro será mayor (3.339,75 euros a final de año), evidentemente el esfuerzo es también mucho mayor: mientras que en enero sería relativamente sencillo lograr el objetivo (solo habría que guardar 24,8 euros), en diciembre habría que apartar más de 500 euros para cumplir el reto, según cálculos de HelpMyCash. De manera que hay que ser precavidos a la hora de fijar la cifra con la que queremos realizar el reto.



No todo son ventajas

En cualquier caso, el truco no es perfecto. Por un lado, el ahorro es progresivo, de manera que no se ahorra lo mismo todos los meses. Este método de ahorro no está hecho aprueba de gastos imprevistos, puesto que habrá meses en los que no se pueda asumir ese incremento progresivo.

Por otro lado, puede resultar poco práctico acumular una hucha repleta de céntimos y no hay que pasar por alto que no siempre tendremos a mano las monedas necesarias para cumplir con el plan, sobre todo ahora que se ha popularizado el pago con tarjeta. Por otro lado, los bancos no están obligados a aceptar más de 50 monedas por ingreso y pueden cobrar una comisión de recuento, explican fuentes de HelpMyCash.



Una alternativa, el redondeo de los bancos

Como la digitalización del dinero es generalizado, otra opción más contemporánea es aprovechar el redondeo de los bancos, que permite a los clientes guardar las vueltas de las compras pagadas con tarjeta en una hucha virtual de forma automática. Estas son gratuitas y pueden gestionarse a través de la banca online, aunque no suelen tener rentabilidad. Además, algunas entidades permiten multiplicar el redondeo por dos o más, de manera que el ahorro automático sea mayor.