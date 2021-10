La colonia Nenuco y los productos de limpieza españoles causan furor en Inglaterra

Cuando uno piensa en los productos españoles que un británico puede desear adquirir, inevitablemente le vienen a la mente la sangría, la paella o, si ha sido capaz de hacer un poco de turismo gastronómico, el jamón o un buen vino. Lo curioso es que, según ha desvelado una tuitera y han confirmado otros residentes en el Reino Unido, lo que arrasa hoy en día es la colonia Nenuco y los productos de limpieza españoles. Todo un sorprendente cambio de registro que empieza a convertirse en una obsesión para algunos habitantes de la isla.



La tuitera que ha mostrado ese furor en las islas británicas es Helena Álvarez Rodríguez, fotógrafa conocida en las redes sociales como La Exquis y emigrante en Londres desde hace cinco años. Su hilo ha acumulado en menos de 24 horas más de 16.000 me gusta y casi 4.000 retuits.





BUENO A VER AGARRAOS QUE OS TRAEMOS UN HILO LOQUISIMO. Resulta que los ingleses están obsesionados con ?? Los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a nenuco ??



Dentro hilo pic.twitter.com/IVTiaIlEbh — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Resulta que hoy una conocida que vive en Canterbury ha posteado esta foto. La he mandado al grupo de wassap que tenemos @apitxada una amiga que ya no anda por aquí que se llama Irati y servidora. Irati declara: pues me suena haber visto a Peña de love island anunciándolo. pic.twitter.com/3NwKhpvsQF — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Buscando Spanish clean products en Instagram no hacen más que salir cuentas y cuentas. En google damos con alguna peña preguntando si la cosa es para tanto en foros https://t.co/SAFWSA0cSZ pic.twitter.com/X7xcBMprrI — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Tengo muchas preguntas.

Leyendo las webs de venta de productos, queda claro que la demográfica no es la emigrante (apenas hay ninguna pagina en castellano). Y es que€ algún tipo de producto sea menos fácil de encontrar m, en cuanto a calidad no hay grandes diferencia. pic.twitter.com/pCK3tTSPjZ — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Mención especial merecen los "bundles de colores". Compremos un montón de mierdas con etiquetas que no entendemos al doble de su precio normal solo por sus colores! ???????? they smell like our holidays in costa del sol ?? pic.twitter.com/DZ27zDOJL7 — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

El ambiente parece ser un poco "puesto del mercadillo en un suburbio random" la mítica moda que seguramente en un tiempo se pase. Don Algodon baby scent. Heno de Pravia skincare. Y yo con estos pelos. pic.twitter.com/PBlJIuLMZd — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Comienza con "Resulta que los ingleses están obsesionados con los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a Nenuco" y muestra una foto en la que una tienda anuncia en tamaño gigante en su fachada(productos de limpieza españoles). Al parecer hay un enorme interés en esas islas por marcas no especialmente grandes como Asevi, Las 3 brujas, Lagarto, Flor, Don Algodón, Heno de Pravia o Mimosín, con muchos clientes asegurando que esos productos limpian mucho mejor y que dejan aromas más agradables. Alguno incluso afirma que, desde que los usa,Es más, la tuitera demuestra que buceando en Instagram hay muchísimas cuentas dedicadas a los productos de limpieza españoles (a los que denominan productos de lujo, alguno comenta que los detergentes británicos están diluidos en agua) y que incluso, como a algún protagonista del reality televisivo Love Island.Y no están destinados a emigrantes españoles nostálgicos de sus productos patrios, sino a la clientela local. De hecho todos los anuncios, las referencias y los comentarios están en inglés. También buscando en Google es posible encontrar numerosas tiendas que venden friegasuelos, detergentes, suavizantes, geles, jabones de manos o ambientadores españoles, con, que el brexit se deja notar en los precios de los productos de importación.Pero. El olor de este producto tan ligado a los bebés arrasa en la Pérfida Albión, ya sea en gel de baño, en jabón de manos, en ambientador y, sobre todo, en el agua de colonia. Por un envase de 600 ml de esta colonia infantil, que en España cuesta poco más de dos euros y medio, en Londres pueden pagar más de once euros,. Y su destino no son sólo los bebés; los adultos parecen haberse viciado a su aroma.