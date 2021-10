Cobrar por sacar dinero en ventanilla, la nueva comisión bancaria que sorprende a los clientes

En las últimas semanas, varios clientes de bancos han señalado que se ha comenzado a cobrar por retirar dinero de las ventanillas de las sucursales. Así como sí es común una comisión cuando se saca dinero de cajeros de otras entidades, esto es una práctica novedosa.

Sin embargo, desde el Portal del Cliente Bancario del Banco de España, el supervisor explica que este tipo de cobros no son una práctica generalizada, sino que son solo algunas entidades los que lo aplican. Al Banco de España le preocupa que esta nueva comisión pueda afectar a sectores poco familiarizados con las nuevas tecnologías, como las personas mayores.

Por ello, la institución ha establecido un criterio de buenas prácticas por el cual los bancos deben facilitar al menos un medio gratuito, accesible y seguro para que todos los colectivos puedan disponer de efectivo de su cuenta.

Las entidades sí pueden obligar a los usuarios a abonar estas comisiones. Más aún, las entidades tienen libertad para establecer el precio de los servicios que prestan.

Por otro lado, la entidad tiene la obligación de comunicar las condiciones del servicio al que corresponde y el importe antes de cargar una comisión. Si se produce alguna modificación en las condiciones de estos recargos, el banco está obligado a informar de forma individualizado y con al menos dos meses de antelación de estas modificaciones.

Recargos ilegales

No obstante, si que hay escenarios donde los recargos bancarios sí que son ilegales. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indican que los clientes pueden reclamar el reembolso cuando la entidad no da el servicio que se ha cobrado previamente o si el cliente no pidió el servicio o renunció a él.

También si se carga una cantidad de dinero que supera a las tarifas firmadas en el contrato.