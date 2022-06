Tubacex se adjudica en Abu Dabi el mayor contrato de su historia

Tubacex se ha adjudicado el mayor contrato de su historia con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) por unos 1.000 millones de euros, un valor superior a las 30.000 toneladas de producto y diez años de duración, para el suministro de soluciones integrales dirigidas a la extracción de gas en Oriente Medio.

En el marco de este acuerdo, la compañía se compromete a la construcción de una nueva planta de fabricación de tubo y roscado en Abu Dabi, la primera para la fabricación de OCTG en Oriente Medio, que estará operativa en el año 2024 y empleará a 150 personas.

Esta adjudicación se suma a otros recientes acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas para la fabricación de tubos de umbilicales, aeroespacial y nuclear que, en su conjunto, sitúan a Tubacex con una cartera total de más de 1.500 millones de euros.

Puesto que la compañía mantenía a finales de mayo una cartera de 500 millones de euros, la cifra actual permite calcular que el contrato con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi ronda los 1.000 millones de euros.

Según ha comunicado la empresa a la CNMV, este pedido se ha firmado durante el evento "Make it in the Emirates", un foro que reúne a las mayores empresas industriales e inversores de Emiratos Árabes Unidos para compartir sus planes de desarrollo e impulsar la inversión local.

ADNOC, una de las empresas de energía líderes en el mundo, propiedad del Emirato de Abu Dabi, cuenta con "un plan ambicioso" para aumentar su capacidad de producción y maximizar el valor de las "vastas reservas de energía del Emirato en apoyo del crecimiento económico y la diversificación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)".

Según el grupo industrial, Tubacex ha orientado su estrategia "para ser un aliado estratégico a largo plazo para el suministro integral de soluciones CRA OCTG", de gran resistencia a la corrosión, que incluyen tubo y rosca, además de otros servicios complementarios --logísticos, control de inventarios y servicios técnicos en pozo-- para la extracción y producción de gas.

La próxima construcción de una nueva planta en Abu Dabi, con una inversión de 100 millones de dólares y que dará empleo a 150 personas, permitirá "garantizar el suministro fiable para proyectos de grandes dimensiones", como el firmado con ADNOC.

Igualmente, "refuerza" su "posicionamiento y compromiso" en Oriente Medio, "una región estratégica que concentra el mayor volumen mundial de actividad relacionada con la producción y extracción de gas".

REFORZAMIENTO POSICIONAL

Durante el acto de firma, el consejero delegado de Tubacex, Jesús Esmorís, ha asegurado que este acuerdo "refuerza" el posicionamiento a largo plazo de Tubacex "en una región que, actualmente, se encuentra inmersa en un ambicioso plan de inversiones, impulsando y afianzando nuestra estructura operacional".

Según ha añadido, con esta nueva planta, la compañía contaría en la región con tres plantas de producción en Abu Dabi, Arabia Saudita y Dubai, donde también dispone de centros de servicio y oficinas comerciales.

Con la firma de este "acuerdo estratégico", Tubacex "acelera su plan de diversificación alineado con las exigencias de descarbonización" en las que el gas "juega un papel relevante como energía de transición hacia energías verdes y bajas en carbono".

Este contrato, se suma a los alcanzados por la compañía en los últimos meses que, en su conjunto, y que sitúan ya su cartera de pedidos por encima de los 1.500 millones de euros. El pasado 26 de mayo, tras la Junta General de accionista, la compañía anunció que su cartera de pedidos ascendía a 500 millones de euros.

A juicio de la compañía, su "posicionamiento comercial" le ha permitido firmar "distintos acuerdos marco con los principales agentes de la industria, que le permiten estar posicionado allá donde esté su demanda".

Como ejemplo, se ha referido al segmento de productos OCTG, "con una estrategia enfocada a las compañías nacionales de petróleo con la firma de contratos a largo plazo con una solución integral y compromiso de fabricación local".

ACUERDOS ESTRATÉGICOS

También ha citado la firma de "acuerdos estratégicos" con clientes finales (ExxonMobil). En el segmento de Umbilicales, ha alcanzado acuerdos con los principales usuarios finales (Nexans, Aker, TFMC y Mfx) y ha reforzado su presencia en el Mar del Norte con la incorporación de TSS Norway, y su "oferta de cada vez mayor de servicios y soluciones".

La cartera también incluye "importantes pedidos de EDF dentro del sector nuclear, y pedidos de tubos de instrumentación", en los que la compañía "sigue desarrollando su negocio, con la mirada puesta principalmente en el mercado americano".

Tubacex ha apuntado que, en los últimos años, "y a pesar de la crisis que ha atravesado el sector, la compañía ha integrado a su perímetro compañías de productos y servicios complementarios".

En este sentido, ha continuado invirtiendo en la construcción de plantas propias y en la adquisición y expansión de otras en Canadá, Noruega, Arabia Saudi, Dubai, o EEUU, entre otras, en los últimos años, lo que ha dado como resultado "un grupo global con 20 plantas de producción propias, 12 centros de stock y servicio y una amplia presencia comercial en más de 30 países".

Para "afrontar los proyectos con mayores garantías", Tubacex "apuesta por el impulso de su estructura operativa en los principales mercados destino de sus productos", en la que incluye la planta de tubo y roscado en Abu Dabi, o los recientes centros de producción y servicio en Guyana, Brasil y Kazajstán.

La compañía, de esta forma, "garantiza la estabilidad de su negocio orientando su estrategia hacia la mejora de la eficiencia de los proyectos y reducción de su impacto ambiental" mientras mantiene la "diversificación hacia el negocio de energías de bajas emisiones, o la entrada en mercados en desarrollo, como el hidrógeno o captura de CO2".