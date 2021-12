El TSJPV homologa el acuerdo que puso fin a la huelga en Tubacex

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido este martes un auto por el que homologa el acuerdo alcanzado el pasado 4 de octubre por la dirección y la mayoría del comité de empresa de Tubacex (ELA, CCOO y ATAL), que ponía fin al conflicto en la empresa y desconvocaba la huelga indefinida que los trabajadores mantenían en las plantas alavesas de TTI y Aceralava desde el pasado mes de febrero.

La huelga, que comenzó a mediados de febrero, se convocó ante el anuncio de ajuste de empleo en la empresa, que se acabó concretando en un ERE que supuso la salida de 129 trabajadores, pero que finalmente fue anulado por los tribunales. Posteriormente, ambas partes lograron un acuerdo en torno a la propuesta del Departamento de Trabajo por el que se eliminaban los 129 despidos y se retiraba el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.

La validez y ejecutividad de los compromisos contenidos en el citado acuerdo estaba condicionada a su efectiva y definitiva homologación por el TSJPV, de forma que desistía tanto la empresa como el sindicato ELA de los recursos judiciales presentados durante el conflicto.

Aunque el sindicato STAT remitió al TSJPV el pasado 2 de diciembre un escrito manifestando su disconformidad con el conjunto del acuerdo suscrito y su no adhesión al mismo, anunció que respetaría la decisión del alto tribunal vasco a la solicitud de homologación realizada por ELA, CCOO y ATAL. Por su parte, LAB (que también había rechazado el acuerdo) no presentó alegación alguna contra la homologación.

La Sala reconoce que faltan dos sindicatos demandantes en la suscripción del acuerdo, pero como ninguno de los dos ha impugnado el mismo, decide homologar el citado acuerdo, de forma que se declaran terminados el recurso de casación presentados en su día por la empresa, como los diversos recursos de reposición que estaban pendientes antes de firmarse el acuerdo.

El auto de homologación cuenta con un voto particular del magistrado Florentino Eguaras, que discrepa con el mismo, al considerar que el órgano judicial "no se encuentra con la capacidad de realizar una homologación de un acuerdo transaccional en el cual no existe una petición y expresa conformidad de todos los litigantes (al ser rechazado el mismo por LAB y STAT) y ello porque a la postre, estaríamos realizando una aceptación de la renuncia de los derechos obtenidos en la resolución para aquellos que no han aprobado el acuerdo".



HUELGA

El pacto en Tubacex, ahora ratificado, incluye para los próximos tres años, entre 2022 y 2024, una rebaja de la EPSV del 4% al 1%, un incremento de jornada de 40 horas, el establecimiento de la garantía de empleo hasta 2024, así como un compromiso de inversiones en los centros de trabajo de Laudio y Amurrio. Además, implica también la eliminación de todos los despidos forzosos.

Con la firma de dicho acuerdo se pacta el convenio colectivo que regirá las relaciones laborales en dichas plantas hasta el ejercicio 2025.

Entre las principales líneas del acuerdo destacan, entre otras, la puesta en marcha de un plan de bajas voluntarias, prejubilaciones, la reducción de una serie de partidas de gastos de personal, el citado incremento de la jornada laboral y la congelación salarial en el periodo de referencia.