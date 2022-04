El descuento de 20 céntimos se suma a un respiro en los precios

El primer día con el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes se salda con mayores afluencias de lo normal a las estaciones de servicio y con algunas colas importantes a primera hora y al mediodía. Algunas estaciones viven una jornada de "caos y locura" con problemas a la hora de cobrar, pero en general se están buscando alternativas para aplicar la rebaja. El descuento, en vigor hasta finales de junio, llega con un cierto respiro en los precios tras el pico de mitad de semana. La gasolina 95 ha bajado en dos días cuatro céntimos de media en Bizkaia, hasta 1,82 euros por litro, mientras el gasóleo A baja tres céntimos por litro, hasta 1,88 euros.

Así se recoge en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica geoportalgasolineras.es, que ofrece medias de los últimos días y los precios actualizados por gasolinera. En lo que se refiere a la media de Bizkaia, el pico de precios de la semana se alcanzó el día 29, martes, cuando parecía que el sector se preparaba para disparar precios para asumir con holgura la llegada del descuento impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los precios del carburante tocaron techo en Bizkaia el pasado 11 de marzo, con una media de precios de 1,90 euros si bien algunas estaciones llegaron a cobrar el litro prácticamente a dos euros. A partir de ahí se produce una suavización tanto en gasóleo como en gasolina hasta el día 23, cuando vuelven a repuntar coincidiendo con el anuncio de Sánchez de un descuento directo a los clientes.

La sensación era que la subida iba a continuar hasta este viernes mismo,cuando entra en vigor la rebaja de 20 céntimos por litro, aunque el histórico de precios del ministerio recoge una cierta suavización los días 30 y 31 de marzo (miércoles y jueves), para llegar a este viernes con cifras más ajustadas que las del pico del martes 29. Así, el litro de súper se acomoda cerca de 1,80 euros mientras que el diésel baja algo menos y continúa en 1,88.

Cuesta así encontrar establecimientos en Bizkaia que vendan el carburante por encima de 1,90 euros, destacando la Avia de la carretera que une Gernika y Amorebieta, con precios de 1,929 euros el diésel y 1,949 la gasolina. La estación gernikarra ubicada en Plaza San Juan vende la gasolina a 1,917 euros el litro, mientras el diésel no alcanza la cota de 1,90. La tercera gasolinera más cara sería la ubicada en Orozko, del grupo BP, con 1,929 euros el litro de gasóleo A.

En el otro extremo, los precios más baratos se encuentran en el polígono Balparda de Santurtzi (Ballenoil), en el polígono La Cruz de Zamudio (Z2Oil) y en el barrio Arteaga de este municipio (Cepsa).

Destaca el bajo coste de la gasolinera santurtziarra, con 1,65 euros el litro. Son precios 20 céntimos inferiores a la media del territorio histórico. Llenar aquí el depósito (50 litros) cuesta en torno a 15 euros menos que en las estaciones más caras.





DÍA SEÑALADO



Este viernes es un día señalado en rojo para las gasolineras, que contaban con recibir una gran afluencia de clientes. Ha habido colas importantes en las estaciones vizcainas a primera hora, aunque a medida que avanzaba la mañana la situación se ha ido normalizando. Compañías como Repsol han tenido problemas informáticos a la hora de cobrar y se han visto obligadas a buscar alternativas, incluso haciendo cálculos a mano.

"Una locura, un caos", explicaba Alaitz Goñi, responsable de una estación Repsol entre Algorta y Berango. A los problemas informáticos se suman otras dudas de última hora. "Al final el descuento es completo, no se aplica el IVA, entonces es una bonificación, no un descuento. No podemos hacer facturas", explicaba Goñi. "Tenemos que adecuarnos al sistema y no creo que lo hagamos antes del lunes", comentaba, y se refería también a la incertimbre sobre cómo recuperarán el dinero descontado. "Es un dineral, y no sabemos cómo ni cuando nos lo devolverá Hacienda. Nos preocupa mucho", añade.

Con todo, solventados los fallos de primera hora los clientes se han podido beneficiar de la rebaja. "Ha sido bastante rápido, no me lo esperaba", señalaba Marino, que se ahorra 12 euros de un depósito de 95 euros. "A ver si esto dura y nos dejan de tomar el pelo".

En otra gasolinera de Leioa, Valentín muestra su ticket, que no registra ningún descuento. El motivo es que, ante los problemas informáticos se ha optado por cobrar directamente un número de litros inferior a los realmente repostados para poder cuadrar el nuevo precio y así, no tener que registrar eso céntimos menos . "Han tardado un poco más, han tenido que hacer el cálculo a mano. Esperemos que se vaya resolviendo poco a poco", indica este conductor.