La CEOE pide a Sánchez que descentralice los fondos UE y adaptarlos a cada comunidad

En un "momento complicado" en el que, "entre todos, hay que ver cómo levantamos el país", el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que "descentralice" la gestión de los fondos Next de la Unión Europea y permita que las comunidades autónomas participen en el diseño y la distribución de los recursos que llegarán de Bruselas.

"No es lo mismo Euskadi o Navarra que Extremadura, Andalucía o Baleares", afirmó Garamendi en las IX Jornadas Financieras Deusto Business School, centradas en esta ocasión en los Fondos Next Generation y que se celebraron ayer lunes en la sede de la Comercial en Bilbao, que cumple este año su centenario.

Como es habitual, las jornadas contaron con DEIA y el Grupo Noticias como medios colaboradores. En esta edición se han unido Elkargi y Norbolsa como patrocinadores. Garamendi advirtió de que hay un "problema de coordinación" a varios niveles. En el plano institucional, Ejecutivo central y gobiernos autonómicos no han logrado un encaje efectivo de los planes. Partiendo de la base de que cada comunidad "conoce mejor" su estructura económica, el presidente de la patronal demandó que País Vasco y Nafarroa tengan capacidad para decidir el destino del dinero. La CEOE ha detectado "cuellos de botella" en el reparto autonómico y, por ello, reclama que las comunidades tengan "más cancha". "Estamos ante una gran oportunidad, pero debemos ser serios y darnos cuenta de que la gestión es difícil y que es necesario colaborar entre las administraciones", afirmó.

el ejemplo de la digitalización



Así, aseguró que hay "dinero que ha llegado" a las administraciones autonómicas y que ha vuelto al Estado, porque "no estaba bien implementado". De modo que Garamendi reclamó un diseño y gestión compartido de los programas, con el objetivo de que las comunidades, que tienen "mucha más capacidad" para afinar el uso del dinero, desarrollen "dinámicas" a medida de las necesidades de sus economías.

Tanto el presidente de la patronal como la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que también participó en las jornadas, pusieron como ejemplo el reparto de los 3.000 millones de euros destinados a la digitalización de la economía. Garamendi explicó que hay grandes diferencias en este ámbito entre comunidades y sectores.

En el caso de la CAV y Nafarroa, la industria está un escalón por encima de la media del Estado en cuanto la transformación de procesos. Sin embargo, los planes están diseñados con objetivos básicos que muchas empresas vascas ya han superado. Por ello, pidieron que los programas sean "flexibles" de forma que todas las compañías, en función de sus necesidades, puedan beneficiarse de los recursos que se ponen sobre la mesa.

Además, Antonio Garamendi recordó durante su intervención que la inversión de los Next Generation se distribuye al 50% entre el sector público y las empresas. Así, afirmó que la CEOE "vigilará" que las administraciones dedique los fondos a "proyectos estructurales". En ese capítulo recordó el proyecto frustrado de ampliación del aeropuerto de Barcelona, que iba a propiciar la llegada de numerosos turistas. Una iniciativa que se alineaba con los objetivos de los fondos Next. Todo lo contrario que un renove de ventanas, añadió, que no cumple con los criterios transformadores de la iniciativa.

Asimismo, el presidente de la CEOE recordó que la ley 36/2020 –medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública– ha sido paralizada "cuarenta veces" en el Congreso, y es necesaria "para agilizar las tramitaciones".

Respecto al dinero que iría a las empresas, subrayó que el 70% de la inversión es privada (de cada proyecto), por lo que se necesita "estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, porque si no tenemos estabilidad, a la gente no le va a compensar meterse en esto". Del mismo modo pidió que el porcentaje que asumen las empresas baje al 50% en el caso de las pymes, que "están ahogadas" por el covid y, aunque tienen liquidez, arrastran un problema de "solvencia". Por último, Garamendi lamentó que el único Perte que se ve ya "muy definido es el del automóvil. Los Perte deberían ir mas rápido, se anuncian pero queda camino".