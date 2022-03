Un 58% de empresas cooperativas asociadas a KONFEKOOP desarrolla medidas de igualdad

La empresa cooperativa tiene en la igualdad uno de sus pilares básicos. En la base de este modelo socioempresarial se encuentra la idea de una persona, un voto. Su estructura democrática y participativa, donde todas las personas cuentan por igual, le convierte en una propuesta para una sociedad más igualitaria.

KONFEKOOP es la asociación empresarial intersectorial de Euskadi que agrupa hoy a 1.400 empresas cooperativas, 60.000 empleos y 1,4 millones de personas socias. Esta entidad ha asumido un compromiso explícito en materia de igualdad de mujeres y hombres en las condiciones de trabajo, la organización, el funcionamiento interno, y en la prestación de sus servicios, así como en su relación con otras entidades del entorno.

Según los últimos datos obtenidos por la organización en la encuesta anual, el 57,8% de empresas cooperativas asociadas tiene en marcha medidas de igualdad. Entre estas cabe resaltar la representación equilibrada en órganos de gobierno, la comunicación no sexista y la flexibilidad horaria.

"Trabajamos activa y conscientemente en la igualdad porque estamos convencidas de que la excelencia empresarial solo se puede lograr desde la excelencia social", explica la presidenta de KONFEKOOP, Rosa Lavín.

Rosa Lavín, presidenta de KONFEKOOP.

Romper techos de cristal, reducir la brecha salarial, permitir el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sin tener que renunciar a ninguno de ellos son aspectos que se seguirán trabajando para lograr esa excelencia empresarial. Ya lo dicen estudios como el del Instituto Europeo de Igualdad de Género, que una mayor proporción de mujeres en las empresas mejora la competitividad.

La presencia de mujeres en la empresa cooperativa es mayoritaria, representando el 52% de la ocupación. Asimismo, cada vez son más las mujeres en los consejos rectores, alcanzando actualmente un tercio del total, una tendencia al alza en los últimos años. Además, el número de mujeres en puestos directivos y de responsabilidad es superior a otro tipo de empresas.

Otro ejemplo de este trabajo decidido por la equidad de género es que KONFEKOOP fue la primera organización empresarial en Euskadi -no específica de mujeres- en nombrar presidenta a una mujer.

La empresa cooperativa ha contribuido históricamente a la reducción de las desigualdades ayudando a la creación de empleo femenino, sacando de la economía sumergida actividades feminizadas; ayudando al mantenimiento del empleo femenino en épocas de crisis; mejorando sus condiciones de trabajo y aumentando su participación en la gestión.



Reto legislativo

La nueva Ley de Cooperativas de Euskadi hace un énfasis especial en torno al compromiso del cooperativismo con la igualdad. Por ejemplo, el 10% de contribución para la educación y promoción se puede utilizar para adoptar medidas para el avance en igualdad.

Ahora mismo el gran reto para las empresas cooperativas viene de la legislación de ámbito estatal, ya que esta se dirige solo a las empresas mercantiles. Los decretos que regulan los planes de igualdad y su registro, así como el que regula la igualdad retributiva entre mujeres y hombres no han tenido en cuenta las empresas cooperativas y el empleo cooperativo. "Al no permitir el registro de los planes de igualdad de las cooperativas, porque no está acordado entre patronal y sindicatos, dificulta el acceso a negocio y a contratos públicos", explica Lavín.

La celebración del Día Internacional

de las Mujeres quiere sacar a la luz precisamente el trabajo silencioso e incansable de todas ellas por conseguir una sociedad más igualitaria

Entre tanto, KONFEKOOP ha creado en 2022 un servicio técnico específico en material de igualdad para que esta sea transversal en la gestión diaria de las empresas cooperativas. Además, continuará con el acompañamiento a aquellas empresas cooperativas con una plantilla inferior a 50 personas que, aun no estando obligadas por ley, quieren desarrollar e implantar un plan de igualdad.



Reactivación económica y mujer

En el momento actual de reactivación económica, KONFEKOOP, desde su papel de liderazgo, propone un modelo para Euskadi competitivo, socialmente responsable y equitativo; un modelo igualitario donde todas las personas cuentan.

Por ello, desde esta entidad, que agrupa a las empresas cooperativas de todos los sectores y actividades, se seguirá reivindicando el empoderamiento de las mujeres desde diferentes vertientes: promoviendo planes de Igualdad; fomentando la paridad en los órganos de gobierno; recopilando datos por género de las empresas cooperativas; difundiendo buenas prácticas y visibilizando referentes cooperativistas, muchas de ellas precursoras y pioneras en esta tarea hace más de 50 años.

La celebración del Día Internacional de las Mujeres, por segundo año consecutivo, para poner en valor a las empresas cooperativas vascas y mujeres cooperativistas destacadas por sus aportaciones a la igualdad quiere sacar a la luz precisamente el trabajo silencioso e incansable de todas ellas por conseguir una sociedad más igualitaria.

KONFEKOOP continuará con este compromiso, convencida de que cuantas más cooperativas seamos, más avanzaremos en igualdad.