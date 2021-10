El PNV reclama a Bruselas acompasar su política industrial y energética

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha pedido este jueves en Bruselas "acompasar" la política industrial y energética para abaratar el recibo eléctrico, así como e impedir que las grandes eléctricas "aprovechen sin control" la coyuntura.



Ikaskun Bilbao ha trasladado esta mañana en Bruselas a la comisaria de energía las propuestas formuladas ayer desde Euskadi para abaratar el precio del recibo eléctrico. Los jeltzales apuestan por acelerar la transición energética y la unificación del mercado de la energía en la Unión para hacerlo "más verde y social" y "acompasar las políticas energética e industrial", una medida imprescindible, a su entender, "si queremos recuperar la economía reindustrializando Europa".





Escuchando a la comisaria @KadriSimson explicar la comunicacion de ayer de la @EU_Commission sobre precios de la energía https://t.co/8yNcwWp8ZT Reiteraremos nuestra apuesta por un mercado único más social y sostenible https://t.co/sAVy2U2Q6q @eajpnv pic.twitter.com/VO8CRhfwqF — Izaskun Bilbao (@IzaskunBilbaoB) October 14, 2021

"Hay que impedir que las grandes eléctricas aprovechen sin control esta coyuntura, pero con medidas que no generen efectos secundarios como asfixiar a las empresas electrointensivas", ha defendido la europarlamentaria jeltzale.Bilbao ha participado esta mañana en el debate celebrado en la Comisión de Industria, Energía e Investigación del Parlamento europeo para debatir sobre el paquete de medidas presentado ayer por la Comisión Europea en torno a la subida de los precios de la energía.En línea con las aportaciones realizadas ayer a este debate en Madrid por el diputado Aitor Esteban y en Gasteiz por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, la representante jeltzale ha insistido en la idea de "participar y aportar en laspara afrontar esta crisis y en evitar la improvisación y las prisas para abordar un problema cuya solución necesita acuerdos y soluciones compartidas".Recordando procesos como el vivido para combatir la pandemia con la vacunación, la representante del PNV ha asegurado que "la solución a esta crisis de precios de la energía, llegará, como se ha demostrado con la pandemia, gracias alpara invertir e innovar unidos, contando con todos los niveles de gobernanza y con un objetivo compartido: un mercado único de la energía más verde y social".Izaskun Bilbao ha coincidido en algunas de las medidas que contiene la comunicación de la Comisión Europea. "Necesitamos a corto plazo, activar lamejorar el almacenamiento y las medidas contra la pobreza energética", ha dicho, a la vez que ha reclamado "coherencia para las medidas a medio y largo plazo"."Hemos apostado por recuperarnos reindustrializando Europa. Para ello hay que, como llevamos décadas reclamando desde el País Vasco. Esto beneficiará a consumidores domésticos y empresas, porque acelerará la transición y profundizará en el ahorro en los consumos, la eficiencia y la des carbonización", ha insistido.En ese sentido, ha advertido que "hay que impedir que las grandes eléctricas aprovechen sin control esta coyuntura", pero con medidas que no generen "efectos secundarios" como "asfixiar a las empresas electro-intensivas".Sobre la base de estos argumentos se ha interesado por "la viabilidad de la financiación pública de la eliminación temporal de los costes externos que forman parte del recibo eléctrico, pero no están directamente vinculados a los costes de producción".También ha animado a Bruselas a "que han demostrado su robustez para proteger a los consumidores finales ante este tipo de crisis".Finalmente ha preguntado sobre las medidas que puede adoptar la UE para coordinar la respuesta ante esta crisis "y evitar que esta situación altere aún más las perturbaciones de competencia ligadas a la energía en el mercado interior".