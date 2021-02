ELA carga contra LAB por acercarse a CC.OO. y UGT

La grieta continúa ensanchándose. ELA criticó el jueves a LAB por no dar prioridad a la unidad de acción entre ambos sindicatos y busque alianzas con CC.OO. y UGT. También le leyó la cartilla por "su incapacidad para cuestionar a EH Bildu, y su interés en alejar el debate de las necesidades reales de la clase trabajadora".

El pasado lunes, LAB acusó a ELA de estar "truncando el trabajo conjunto" entre ambos sindicatos, lo que para la central alineada en la izquierda abertzale obedece a que el sindicato mayoritario vasco no quiere "confrontar con la patronal" en el sector privado y se "niega a fomentar la confrontación democrática con el Estado". LAB realizó estas manifestaciones al hilo de la alianza del sindicato mayoritario vasco con las centras independentistas de Galicia (CIG) y Catalunya (CSC).

La respuesta de ELA llegó el jueves en un comunicado en el que, aunque reafirma su apuesta por el trabajo conjunto de la mayoría sindical vasca, critica varios puntos de la estrategia de LAB. Así, para el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza, la movilización y la huelga son las herramientas para mejorar las condiciones de trabajo. Por ello, califica como "incoherente" la decisión de LAB de desconvocar las huelgas del Metal de Bizkaia, y del Papel y Artes Gráficas en Gipuzkoa, y luego criticar la firma del convenio del Metal de Gipuzkoa por parte de ELA –al que luego se sumó LAB)–.

ELA da valor a la defensa del empleo que su afiliación lleva a cabo en las empresas que han planteado despidos colectivos (Tubacex, Gestamp, Inditex, Aernnova o Alestis, entre otros) y no acepta el "menosprecio de LAB" hacia esas luchas. Asimismo, ELA se reafirma en el contenido del documento "Proceso soberanista unilateral y social" acordado con LAB en 2017. En él, se realizaba una apuesta por interpelar a la izquierda política para dar prioridad a las cuestiones sociales para ensanchar la base soberanista. "En coherencia con ello, ELA no comparte el cambio de LAB ni sus propuestas para buscar alianzas más "amplias" con UGT y CC.OO. Ello demuestra que LAB no prioriza en estos momentos la unidad de acción con ELA". Mientras LAB "insista en buscar ese espacio de trabajo conjunto con UGT y CC.OO., para ELA esa estrategia no será compatible con los espacios hasta ahora compartidos, ni con un modelo sindical de contrapoder y defensa del marco vasco".

Además, ELA lamenta la decisión de LAB de trasladar al debate público los desencuentros entre ambas organizaciones, y hacerlo con unas acusaciones "muy graves e inconsistentes, que no pueden tener otra finalidad que la de ahondar en el distanciamiento entre ambas organizaciones". Según ELA, la posición de LAB y su crítica a ELA está condicionada por la política de pactos de EH Bildu como uno de los socios que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.

LAB pertenece a un espacio sociopolítico común con Sortu, algo que para ELA es "perfectamente legítimo, pero que en la práctica es una dificultad para que LAB pueda realizar una lectura mínimamente coherente y crítica de la tarea institucional de EH Bildu". Por ejemplo, concluye, ello hace "imposible que LAB impulse junto a ELA movilizaciones y huelgas en el sector público de Nafarroa (sanidad, educación y sector de cuidados), ya que EH Bildu sostiene al Gobierno de María Chivite"

El sindicato ELA denunció el jueves, con una performance en la que han paseado el ataúd de los fondos Next Generation por Bilbao, que estas partidas europeas prometidas "son un regalo envenenado que no tiene nada que ver con una solidaridad interestatal y suponen un rescate que no saldrá gratis".

Representantes del sindicato, ataviados de luto, portaron el ataúd desde la Plaza Euskadi hasta la sede del Gobierno Vasco, en la Gran Vía de la capital vizcaína, para "visibilizar y denunciar la cruda realidad que se encuentra detrás de estos tan alabados fondos europeos".

COMISIONES OBRERAS

unai sordo "El fondo de la ue debe supeditarse al empleo y la economía"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, instó ayer al Gobierno español a negociar los criterios para canalizar los 11.000 millones de euros anunciados para apoyar a pymes y autónomos y ha reclamado que estas ayudas estén "en todo caso" supeditadas al mantenimiento de "la actividad y el empleo". Sordo hizo estas declaraciones a los periodistas en San Sebastián tras asistir a una jornada organizada por CC.OO. sobre el trabajo en tiempos de pandemia, a la que ha acudido también la líder del sindicato en el País Vasco, Loli García.