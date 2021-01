Un comercio 'on line 'más seguro

Enero ha llegado con un nuevo protocolo de seguridad para el ecommerce. Se trata de una directiva europea que homegeneiza la protección en las ventas on line en todo el continente. La clave del proceso es la Autenticación Reforzada (SCA, en sus siglas en inglés), unas normas básicas dictadas desde Bruselas y que las entidades financieras vascas han asumido y trasladado a sus clientes.

La directora de Marketing, Publicidad y Canales de Kutxabank, Inés Monguilot, explica a DEIA el mecanismo, que, aunque arrancó el pasado día 1, tendrá una fase de adaptación de un mes. Algunos usuarios del comercio on line ya habrán notado el cambio, basado en la solicitud de dos factores de seguridad dentro de un protocolo basado en tres opciones.

"Esos tres factores son, algo que poseen los clientes, algo que saben y algo que son. Lo más habitual es que la huella, la biometría –también puede ser el reconocimiento facial–, sea ese algo que son. Algo que poseen son los números de la tarjeta y algo que sabes, una clave o el PIN", detalla. A partir de ahora, cuando una persona compre on line recibirá un mensaje de su entidad bancaria, que en el caso de Kutxabank remitirá a la app del banco descargada en el móvil. Una vez dentro, será necesario identificarse con dos de los tres factores para cerrar la transacción económica.

"El objetivo es fomentar la innovación, pero sobre todo reforzar la seguridad del consumidor y trasladarle mayor confianza en todas sus compras", subraya Monguilot.

El nuevo protocolo implica que el comercio debe implementar unos protocolos concretos y de forma paralela se modifica la experiencia del usuario. Este último tiene dos tareas que asumir. Por un lado "identificar su dispositivo móvil, confirmar al banco que es el teléfono a través del que va a realizar sus compras de comercio electrónico y donde quiere recibir las notificaciones". Además debe descargarse la aplicación de su entidad financiera, que en el caso de Kutxabank se ha diseñado para que el proceso sea "muy sencillo y amigable".

Durante este mes habrá un periodo transitorio para que los usuarios se acostumbren al modelo de compra, aunque durante el diciembre se realizó una campaña de incorporación paulatina de comercios y clientes. "Las navidades y el inicio del año son periodos de compras y se ha tratado de flexibilizar la incorporación de estas medidas. En todo caso, son hábitos y en el momento en el que el usuario se acostumbra es muy sencillo y sobre todo más seguro. Durante el mes de enero se va a tratar de que tanto los comercios como los clientes estén adheridos a los nuevos protocolos", explica la responsable de Marketing del banco de las antiguas cajas de ahorro.

El objetivo final es garantizar la seguridad de una fórmula de compra cuyo crecimiento "es imparable". "El incremento del ecommerce es derivado de nuestro cambio de hábitos, muchas veces ya no hay división entre lo físico y lo virtual. Hasta podemos llegar a comprar on line en la tienda si no hay stock o talla del producto que deseamos", subraya. Por ello, este tipo de cambios normativos en favor de la seguridad garantizan el recorrido del canal de comercio con mayor proyección.

factores de seguridad

Desde el pasado 1 de enero y con un mes de periodo transitorio, las operaciones de ecommerce solo se cerrarán si el cliente se identifica con dos de tres factores de seguridad.

Algo que posees. Los clientes tendrá que identificar tanto su móvil –un paso que se realiza con antelación a la compra y una sola vez– como la tarjeta..

Algo que sabes. En las compras se solicitará el PIN de la tarjeta o una clave enviada desde el banco.

Algo que eres. La huella o el iris del ojo.