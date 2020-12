La Carta de Derechos exige unos presupuestos más sociales en Euskadi

Más de un millar de personas han secundado este mediodía en Bilbao la manifestación convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria para exigir unos presupuestos sociales para Euskadi, la defensa de los servicios públicos y la reversión de los recortes. Otras dos movilizaciones similares se han desarrollado a la misma hora en Donostia, desde Alderdi Eder, y en Gasteiz, desde la Plaza de la Virgen Blanca.

La marcha de Bilbao ha estado encabezada por una pancarta con el texto Ondasuna banatu, Eskubideak bermatu, Zerbitzu publikoak garatu. Primero la vida, portada, entre otros, por los secretarios generales de ELA, Mitxel Lakuntza, y de LAB, Garbiñe Aranburu.

En el acto final de la manifestación en la Plaza Circular, Lakuntza ha exigido "otra salida para salvar el máximo de vidas, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas, cuya clave debería estar en los presupuestos".

"Es ese el instrumento más importante de que dispone un gobierno para afrontar una situación como ésta. Todavía no conocemos los presupuestos; se presentarán en martes, pero el Gobierno vasco ha advertido que no habrá grandes cambios. O sea, van a elaborar unos presupuestos como si no estuviéramos en plena pandemia, como si no hicieran falta más inversiones públicas y más recursos", ha denunciado.

Según ha reprochado, el Ejecutivo vasco "nos quiere llevar a un debate falso, el de intentar combinar la salud con la economía". "A estas alturas ya deberían saber que si no se controla el virus no se controla la economía", ha destacado.