Empresas y estibadores del Puerto de Bilbao vuelven a sentarse el lunes tras el fin de la huelga

Empresas y sindicatos de los estibadores volverán a verse las caras ante una mesa el próximo lunes día 14. Será la primera cita negociadora después de que los trabajadores del Puerto de Bilbao suspendieran la huelga siguiendo los compromisos adquiridos con el Ministerio de Trabajo, que ejerce de mediador en el conflicto. La segunda reunión bilateral será el siguiente viernes, día 18, la última antes de acudir a Madrid el día 22 ante la directora de Trabajo del Ministerio, Verónica Martínez.

Será ese día, casi con toda probabilidad, cuando pueda empezar a adivinarse si este nuevo ciclo negociador va a concluir con éxito o no. Por ahora ambas partes han mostrado su confianza en la mediación del Ministerio de Trabajo, y la suspensión de la huelga por parte de los estibadores tras dos meses de conflicto sin duda contribuye a rebajar la tensión.

Fuentes sindicales explican a DEIA que la cita de este próximo lunes, que tendrá lugar en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao, será una primera toma de contacto en la que se abordarán los temas de forma general, para ya entrar más al detalle el día 18. En todo caso, los sindicatos sí dejan claro que será una cuestión crucial para la parte social resolver la situación del centenar de eventuales del Puerto, y que no aflojarán en ese asunto. "¿Si no de qué servirían todos estos días de huelga?", advierten.





TAREAS COMPLEMENTARIAS



Entre los asuntos a tratar, además del blindaje del empleo, están los calendarios y los descansos. Pero sin duda el tema más polémico es el de las tareas complementarias (entrega y recepción de la mercancía). Las empresas de Bilboestiba dejan claro que, siguiendo distintas sentencias, no se va a entrar a negociar estas tareas, que consideran en ningún caso corresponden al ámbito de la estiba.

Los sindicatos reconocen que estos trabajos no les corresponden en exclusiva, pero sí entienden que la puerta está abierta para poder acordar su mantenimiento por parte de los estibadores como viene ocurriendo históricamente en el Puerto de Bilbao. Aunque no lo harán en la primera reunión, los sindicatos no descartan abordar este asunto con la mediación del ministerio, a pesar de que las empresas han puesto como condición para negociar precisamente no tocar esta línea roja.

La otra pieza del puzzle es el transporte horizontal (el que se produce dentro de la instalación porturaria), que los estibadores defienden les corresponde legalmente pero que, sin embargo no vienen realizando en Bilbao. "Si nos van a quitar las complementarias, al menos intentaremos recuperar lo que sí dice la ley que es nuestro", señalan desde la parte sindical.