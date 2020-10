Quiebra de Dentix: ¿puedo recuperar mi dinero?

Dentix, la cadena de clínicas dentales, ha anunciado que se acogerá a un concurso de acreedores al no poder hacer frente a las deudas contraídas. En consecuencia, más de 100.000 clientes que tenían contratados sus servicios se han visto afectados.

Debido a la deuda acumulada, la mayoría de los clientes afectados no podrán recuperar el dinero invertido y también se quedarán sin el tratamiento. Y es que como explica el abogado de la OCU, Kepa Loizaga, "los consumidores son los últimos de la lista en un concurso de acreedores".

Pero no todos los clientes se encuentran en la misma situación. Loizaga explica que los que más posibilidades tienen de recuperar su inversión son aquellos que tuvieran su tratamiento ligado a algún tipo de financiación, ya que la reclamación se dirigirá contra la entidad que haya financiado, no contra Dentix. Y dado que las entidades bancarias tienen solvencia, tendrán muchas más opciones de conseguir su dinero.

"Los que tienen el tratamiento financiado pero todavía no lo han pagado", explica Loizaga. El problema viene con el dinero que ya se ha adelantado. ¿Qué ocurre cuando se han pagado cuotas por un tratamiento que no se ha recibido? El abogado de la OCU explica que, por ejemplo, en e caso de clientes con cuotas pagadas durante el confinamiento por tratamientos que no se han recibido, reclamarán esas cantidades.

"Se tendrá que certificar hasta donde se ha llevado a cabo el tratamiento, y a partir de ahí no se pagará más". Además, Loizaga incide en que la OCU hará una mediación con los bancos: "Sería interesante que ellos los resolvieran, porque si no tendríamos que volver a judicializar los asuntos. Son miles los afectados por Dentix".

La situación más complicada es la de las personas que hayan pagado por adelantado los tratamientos. Es el caso de Alex Cerdeño, un miembro de la plataforma de Euskadi de afectados de Dentix, que ha abonado 2.400 euros, y como explica, le han dejado el tratamiento a medias. Y no es el único caso, de las más de 200 personas que forman parte de la plataforma, las hay que han pagado alrdedor de 30.000 euros por adelantado.

En el caso de estos clientes, Kepa Loizaga incide en que deben apuntarse al concurso, pero advierte: "serán los últimos de la cola", por lo que es muy probable que no recuperen el dinero. Y es que como explica el abogado, "el problema es que la Ley concursal no protege al consumidor en estas situaciones".

Lo mismo ocurre con los tratamientos, ya que al entrar Dentix en concurso, "automáticamente deja de ejercer cualquier actividad", finaliza el abogado.