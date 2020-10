La plantilla de Productos Tubulares se concentra en Bilbao: "Vamos a trabajar, no vamos a morir"

Unos 200 trabajadores de Productos Tubulares se han concentrado este mediodía ante las oficinas de la empresa en Bilbao para denunciar el segundo accidente laboral en un mes, alta siniestralidad que han achacado a la reducción de plantilla "brutal", falta de inversiones y de contrataciones de plantilla, a los ritmos de trabajo "tan bestiales que se están desarrollando" y a "polivalencia malentendida, en la que un operario tiene que estar en varios sitios diferentes.

La segunda muerte, que ha motivado la concentración, se dio después de que un trabajador en la planta de Trapagaran sufriera un accidente cuando estaba trabajando en solitario en la granalladora durante el turno de noche el pasado viernes. El operario fue trasladado inicialmente a la Mutua, que le derivó al Hospital de Basurto, donde finalmente murió en cuidados intensivos.

Durante el acto de protesta, celebrado durante el paro de 24 horas secundado por los trabajadores hasta las 22.00 horas de hoy, el presidente del comité de empresa de Productos Tubulares, Unai Anillo, ha mostrado el "hartazgo" de la plantilla ante una situación laboral que ha calificado de "dantesca" y de "vergüenza". "Estamos viendo una inacción total por parte de las personas que tienen que tomar decisiones en materia de contratación de plantilla. Nos sentimos desamparados y lo que no hay derecho es ir a trabajar para no volver a casa", ha indicado.

En este sentido, ha trasladado el sentir de la plantilla que "van a trabajar, no van a morir". "La realidad es evidente, con dos muertos al mes estamos expuestos a un riesgo que no debería estar y estamos muy cansados, muy cabreados y no vamos a parar", ha advertido.

A falta de los resultados que ofrezca la investigación del último accidente laboral mortal, el representante de los trabajadores ha afirmado que la alta siniestralidad, "que no siempre acaba con resultado de muerte", viene derivada de la organización del trabajo, "de los ritmos tan elevados que estamos llevando, de la falta de personal y de inversiones y de seguridad".

"Estamos cansados, estamos muy cabreados, no podemos permitir que esto se repita y vamos a ir a por todas", ha advertido, para añadir que la propia dirección ha reconocido los índices altos de siniestralidad respecto a otras industrias. "En el momento en el que reconoce la situación, entendemos que deberían ponerle freno y poner parte activa en esto, junto a los delegados de seguridad", ha instado.

En este punto, ha reprochado que hay varias situaciones que los trabajadores están denunciando a lo largo del tiempo y "hasta el momento no se les hace caso poco o nulo". "Las medidas que pedimos son las más importantes, las más garantistas para nuestra seguridad e implican inversiones que no se están haciendo", ha lamentado.

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL GRUPO



Los trabajadores se reunieron este pasado lunes con la dirección del Grupo, quien les trasladó que estaba "muy preocupado" por la situación. "Veremos qué tipo de medidas toman. Esperemos que esto no sean unas palabras para maquillar una dejación de responsabilidades y que, por fin, se tomen ya medidas orientadas a la seguridad de los trabajadores, a la contratación de compañeros, porque no damos abasto y a la inversión en las instalaciones porque estamos trabajando en instalaciones que son arcaicas", ha expresado Unai Anillo.

La dirección ha trasladado a la plantilla que serán parte activa, no solo en la investigación del último accidente, sino que a partir de ahora tendrán un papel más activo los delegados de seguridad y "con cierta decisión". "Eso es lo que dicen. Veremos porque esto lo hemos escuchado muchas veces", ha alertado.

El próximo viernes se llevará a cabo un "paseo" por las instalaciones de la fábrica para identificar "ciertas deficiencias". "La situación que vivimos actualmente no es una cuestión solo de instalaciones, sino que es una cuestión muy importante la falta de efectivos, la falta de plantilla, en eso deriva también la organización del trabajo", ha explicado el representante de los 410 trabajadores que integran la plantilla de Productos Tubulares.