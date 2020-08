Bilbao perderá 150 millones por la Aste Nagusia, la Eurocopa y el BBK Live

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha calculado de más de 150 millones de euros el impacto económico en la ciudad de no celebrar este año la Aste Nagusia, Eurocopa y el festival BBK Live.



"La Aste Nagusia supone en torno a los 70 millones de euros, en la Eurocopa unas cifras similares, y BBK Live por encima de los 20 millones, suma por encima de los 150 millones de euros el impacto económico de la pérdida de estos eventos".



En declaraciones a Onda Vasca, Aburto ha opinado que el comportamiento social durante el confinamiento "fue de mucho compromiso, la gente lo hizo muy bien, pero en estas últimas semanas hemos asistido a situaciones que no son ejemplarizantes".



No obstante, en la capital vizcaína en estos momentos la posibilidad de decretar confinamientos "no está sobre la mesa".



"No tenemos barrios con situación alarmante. El virus cada vez está repartido. En Bilbao casi no se puede hablar de focos, tenemos el virus disperso".





????? @juanmariaburto , alcalde de Bilbao: "El virus está disperso. en Bilbao se puede hablar de focos, propiamente dichos, afecta a toda la ciudad, por lo que hay que extremar las medidas de prevención"

??https://t.co/GDrEUjvE1Z — Euskadi Hoy (@EuskadiHoy) August 18, 2020

Restricciones al ocio nocturno: "Una medida quirúrgica necesaria"

????? @juanmariaburto , alcalde de Bilbao: "El cierre del ocio nocturno no es buena noticia desde el punto de vista económico, pero puede ser una media quirúrgica que ayude a superar esta situación".

??https://t.co/GDrEUjvE1Z — Euskadi Hoy (@EuskadiHoy) August 18, 2020

?????@juanmariaburto, alcalde de Bilbao: "Agradezco a Bilboko Konpartsak que haya anulado finalmente las actuaciones previstas para Aste Nagusia, pero creo que no han entendido la situación"

??https://t.co/GDrEUjvE1Z — Euskadi Hoy (@EuskadiHoy) August 18, 2020

Por ello, el alcalde ha lanzado unsobre las medidas a tomar: "no se trata de alarmar. Hay que trasladar un mensaje de firmeza,si en algún momento es necesario hacerlo, pero en este momento (el confinamiento) no está sobre la mesa".El alcalde ha reconocido que hostelería, comercio y hoteles lo están pasando mal. No obstante, ha admitido que las restricciones impuestas al ocio nocturnoAburto ha defendido el comportamiento del sector hostelero, queRespecto al comercio, el alcalde ha explicado que ayer los comerciantes del Casco Viejo le dijeron que "no hay movilidad, que necesitan a la gente de los pueblos, y la gente no se mueve, tiene miedo".Además, ha detallado el 80 por ciento de los hoteles de Bilbao están abiertos, pero con una tasa de ocupación del 30-35 %.Por último, Aburto ha revelado que las comparsas no han retirado todavía las 24 solicitudes de actuaciones festivas del registro del ayuntamiento, "No obstante, ha señalado que, con lo que no habrá aglomeraciones.