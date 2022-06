Markina reina otra vez en el Interpueblos

Aurtenetxe-Bilbao 18

Agirreamalloa-Ibarloza 22

Duración: 63 minutos de juego..

Saques: 1 de Aurtenetxe y 1 de Agirreamalloa.

Faltas de saque: Ninguna.

Tantos en juego: 8 de Aurtenetxe, 4 de Bilbao y 9 de Agirreamalloa.

Errores: 4 de Aurtenetxe, 6 de Bilbao, 3 de Agirreamalloa y 3 de Ibarloza.

Marcador: 1-2, 3-3, 4-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-12, 11-13, 12-13, 13-14, 14-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-17, 17-18, 18-21 y 18-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la final del Interpueblos de Bizkaia disputado en el frontón Olazar de Zaldibar. Buena entrada. En el partido de cadetes, Egurrola-Calvo ganaron a Uriarte-Uriarte (1-22). En el de juveniles, Gómez-Busquet vencieron a Ibarloza-Álvarez.

El trono del Interpueblos de Bizkaia regresó a la localidad que ha dominado la competición en los últimos años. La pasada edición su hegemonía tuvo un paréntesis, pero ayer domingo en Zaldibar, Markina reclamó su lugar en este campeonato. Lo hizo ante el rival que le derrotó en la última ocasión, Lezama. Fue un festival con aires de revancha y en el que la historia estuvo cerca de repetirse, aunque en esta ocasión con diferente vencedor. Dos partidos para empezar y una victoria para cada localidad. Markina venció en cadetes y Lezama, en juveniles. Todo se decidió en un partido senior vivido con tensión y que se decantó en los últimos pelotazos. Las dos parejas llegaron igualadas al tanto 17, pero ahí los markinarras y se llevaron el gato al agua.

El primer partido tuvo poca emoción. Aiala Uriarte fue de la partida, aunque su presencia fue testimonial ya que no conectó ningún pelotazo. Adrián Uriarte se encontró en un choque de dos contra uno ante Mikel Egurrola y Markel Calvo. El lezamarra no se achantó ante la complicada tarea y salió a por el partido. Dominó muchos tantos con su largo pelotazo, pero en un partido de parejas no vale solo con dominar atrás, también es necesario acabar y todo no pudo hacer. Con la imposibilidad de estar en dos lados para su rival. Los markinarras maduraron los tantos y esperaron sus oportunidades para ir firmando tantos sin arriesgar. Además, cuando el partido avanzó, la fatiga hizo mella en Adrián Uriarte y al final solo pudo hacer un único tanto (1-22).

Lezama se encontró así con la necesidad de ganar el partido de juveniles para seguir adelante. Los markinarras, con las txapelas en el horizonte, salieron muy bien y en los primeros pelotazos el partido fue igualado. Bittor Gómez y Aimar Busquet no pudieron desmarcarse en el marcador, y Anartz Ibarloza y Jokin Álvarez cada vez creían más en finiquitar por la vía rápida. Sin embargo, el zaguero lezamarra dio un paso adelante y su rival en los cuadros largos hizo lo contrario. Sensaciones contrapuestas. Ibarloza empezó a disfrutar y dio una exhibición de pelotazos, mientras Álvarez no paró de acumular errores. El partido quedó rotó en la segunda parte y Lezama aprovechó para vencer por 22-10 y dejar todo por decidir antes del partido de los senior.





Josu Agirreamalloa celebra la victoria de ayer domingo. Foto: José Mari Martínez

La tensión fue evidente en el partido senior y los cuatro pelotaris alternaron momentos de gran nivel con algunos errores importantes. Eso hizo que el partido se jugara a tirones aunque Josu Agirreamalloa y Aimar Ibarloza siempre fueron por delante. A pesar de ellos, Iñigo Aurtenetxe y Edorta Bilbao no se rindieron y mantuvieron la igualdad en el partido hasta el 17-17. En ese momento, el delantero markinarra dio un paso adelante y fue clave para que la victoria se fuera a Markina (18-22).