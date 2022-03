Oier Etxebarria: "Llego mejor que el año pasado a este final del campeonato"

¿Cómo están viviendo estos días?

—Creo que los dos estamos tranquilos y eso es lo importante. Hay que pensar que es un día bonito y que hay que intentar disfrutar del partido, luego si ganamos mucho mejor. Iremos a disfrutar, a jugar bien, a hacer lo nuestro y si lo hacemos ya tendremos nuestras oportunidades.

¿Qué tipo de final espera?

—Será un partido duro, sobre todo viendo los antecedentes que hemos tenido ante ellos. Los dos fueron duros, uno cayó de nuestro lado y el otro del suyo. Espero un choque exigente y esperemos que por lo menos sea bonito para el público.

Se están acostumbrando a días muy exigentes en la cancha.

—Es de lo que se trata. Al final si se endurece, hay que aguantar el partido y justo en los dos últimos nos ha tocado días bastante duros. En ellos conseguimos sacar la victoria y eso nos da confianza para afrontar la final.

¿Cómo ve a sus rivales?

—Es una pareja bastante completa, en todo el campeonato han sumado mucho. Joanes delante no falla una, defiende mucho y acaba el tanto. Es muy competitivo. Luego, Elizegi ha subido mucho desde que debutó y está en un buen momento. Con la derecha toca bien a la pelota, le pega y busca altura. Es una pareja muy dura, como se vio en la liguilla, que ganaron diez de los catorce partidos.

Por su parte, ¿qué tal se siente con Zabala?

—Nos llevamos bien y eso es importante. En la segunda vuelta y en los últimos partidos creo que hemos subido los dos, estamos en un muy buen momento y la verdad es que estoy muy contento con jugar con Zabala, me siento cómodo jugando con él. Es la primera vez que jugamos en este campeonato juntos, pero en aficionados ya habíamos jugado bastante y fue bien.

Son de la misma edad, pero está claro que cuenta con bastante más experiencia que su compañero en este tipo de encuentros.

—No lo sé. En estos días los dos tenemos la misma experiencia. Él ha vivido momentos importantes en su carrera deportiva, como el mundial u otras finales especiales. No creo que esto sea nada nuevo para él.

¿Qué significa regresar una vez más a esta final?

—La verdad es que es bastante satisfactorio para mí estar otro año más en el Labrit. Es el único campeonato que juego en todo el año y me hace mucha ilusión. Es el único que solemos jugar los zagueros, porque para el mano a mano personalmente no me veo, y lo suelo afrontar con mucha ilusión. El año pasado nos quedamos ahí después de hacer una muy buena primera fase, nos quedamos a las puertas de la final y este año igual no he hecho un campeonato tan buen como el anterior, pero sí que creo que llego mejor a este final del campeonato. Javi y yo hemos ido de menos a más y por eso hemos conseguido llegar a la final.

Con estas buenas prestaciones en el Parejas de plata, sueña con dar el salto a Primera.

—Por ahora donde estoy, también estoy contento. Jugar arriba es muy difícil y en Aspe están tres intocables que juegan un copón, que son Martija, Zabaleta y Rezusta. Este año ha entrado también Tolosa al campeonato de Primera y ha hecho un buen campeonato. Ha subido mucho el último año. La verdad es que lo tenemos complicado. Pero estoy jugando a pelota, estoy a gusto y si se da la oportunidad de alguna sustitución iré contento al frontón, pero si no se da, estoy disfrutando y mientras así sea, a gusto estaremos.

Vivir el momento.

—Hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos de jugar a pelota. Luego, siempre se quiere seguir mejorando y cuando uno es deportista trata de competir al máximo nivel que uno pueda dar. Por eso también quiero seguir mejorando.