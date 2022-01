Irribarria disfruta y acaba con la emoción

Ezkurdia-Tolosa 10

Rezusta-Irribarria 22

Duración: 56:14 minutos de juego.

Saques: 1 de Irribarria (tanto 11).

Faltas de saque: 1 de Irribarria.

Pelotazos: 437 pelotazos en juego.

Tantos en juego: 2 de Ezkurdia, 10 de Irribarria y 1 de Rezusta.

Errores: 7 de Ezkurdia, 3 de Tolosa, 6 de Irribarria y 1 de Rezusta.

Marcador: 1-1, 2-2, 3-9, 3-10, 4-12, 4-13, 5-14, 6-15, 7-16, 8-17, 9-19, 10-20 y 10-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la liguilla de los cuartos de final del Parejas de Primera disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Menos de media entrada. En el primer partido, Víctor-Gaskue ganaron a Zabala-Oier Etxebarria (22-14).

Iker Irribarria disfrutó ayer domingo en el frontón Bizkaia. La pelota le salió con mucha velocidad de la mano y el partido se jugó al ritmo que marcaron sus pelotazos. Las buenas sensaciones se trasladaron a un resultado cómodo. El aramarra y Beñat Rezusta cumplieron con los pronósticos y no dieron ni la mínima opción a Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa (10-22). Fue uno de esos días en los que el plan establecido antes del partido se cumplió en la cancha. Los azules cargaron el juego atrás y obligaron al arbizuarra a entrar de manera precipitada para tratar de cambiar la situación. Entre esos errores de Ezkurdia y el alto ritmo que le metieron al juego, Irribarria y Rezusta firmaron un encuentro sobresaliente y cuando están a este nivel poco se puede hacer. Con esta victoria, los zurdos de Aspe se meten de lleno en la pelea por la clasificación directa, mientras que sus rivales, con solo dos victorias en su haber, cada vez ven más complicado lograr un pase para el 'play-off'.

El poder de Irribarria y Rezusta en ataque es indiscutible. Son una pareja con una capacidad tremenda para hacerse con el peso del partido gracias a su pegada y el aramarra cada vez está con más confianza a la hora de acabar el tanto. Pero ayer no solo jugaron cuando todo les fue de cara, también supieron sufrir y la defensa llegó a desesperar a sus rivales. Ezkurdia lo intentó de todas las maneras y entró mucho en juego. El arbizuarra ayudó mucho a su compañero y fue capaz de enredar varios tantos, moviendo muy bien a sus adversarios. Pero ni con esas cambió la tendencia del partido. Los azules devolvieron casi todas las pelotas. Irribarria mostró una defensa felina en los cuadros alegres y Rezusta estuvo omnipresente, cubriendo toda la cancha para obligar a Ezkurdia a arriesgarse más de lo debido.

Ese dominio en el juego no tardó en producirse. Irribarria comenzó el partido de dulce. Encadenó varios remates llenos de violencia y también fue capaz de encontrar el rebote con un pelotazo. Rezusta no se quedó atrás y enseñó la espalda a Tolosa además de evitar que Ezkurdia pudiera realizar ningún tanto. Ese juego sobresaliente dibujó rápido el 2-9 en el marcador. A partir de ahí, el partido siguió con la misma tónica. Algunos errores de los azules y un par de destellos del arbizuarra maquillaron el marcador, pero no hubo ninguna emoción e Irribarria y Rezusta se hicieron con la victoria con comodidad.