Hay una fotografía que une pasado, presente y futuro de Unai Alberdi (Azpeitia, 4 de abril de 2002). En ella, posa siendo un niño junto a Oinatz Bengoetxea, que lleva la elástica azul de juego de Asegarce.

El muchacho azpeitiarra, que porta la camiseta colorada de Aspe, llega a la leyenda de Leitza un poco por encima del codo. La instantánea es del 1 de agosto de 2010. El leitzarra mezcló con su paisano Abel Barriola ante Titín III-Begino en el Izarraitz. Unai se acuerda perfectamente.

Una década después, caprichos del destino, una vuelta de tuerca. Unai Alberdi, con 19 años –cumple 20 el 4 de abril–, debuta este viernes con Baiko Pilota frente al delantero navarro, al que apenas le quedan cuatro encuentros para despedirse de la Liga de Empresas, aunque seguirá jugando "en pueblos pequeños" y está "muy motivado" por ello.



"BENGOETXEA ES UN REFERENTE"

El frontón Izarraitz de Azpeitia contemplará el duelo entre el ídolo y el neófito, pero con cambio de camisetas. La veteranía es un grado. El futuro ya está aquí. El devenir ha trocado la fotografía. Uno llega y el otro está a punto de cambiar de aires. Se miran a los ojos.

"Bengoetxea VI es un referente para todos, tiene un gran carisma y es un gran campeón. Todos los pelotaris le tenemos un aprecio increíble. Cuando me dijeron que iba a debutar, lo primero que pedí es que fuera contra Oinatz, ya que se iba a retirar pronto. La empresa se ha portado muy bien al ponerme ese partido", refleja el delantero de Azpeitia.



CURRÍCULUM INTERESANTE EN AFICIONADOS

Unai se estrenará como Alberdi II, al encontrarse su hermano Jon, tres años mayor, en las filas de la misma empresa, y dispondrá de un contrato de dos campañas para comenzar a su carrera profesional.

Aterriza con un interesante currículum en el campo aficionado: en diciembre se proclamó campeón del Cuatro y Medio Élite de EH y en la campaña suma los cetros del Torneo San Miguel de Oñati, el Torneo de Zizurkil, el Dinastía Etxabe y los Interpueblos de Euskal Herria (que también ganó en 2017 y 2018) y Gipuzkoa (que también venció en 2016, 2017 y 2019); además en 2020 se impuso en el Memorial Soroa y en 2019 en el Campeonato de Primera de Gipuzkoa.



"VIVÍ DÍAS MUY EMOCIONANTES"

"Por ahora, estoy tranquilo. Muy contento. Lo que más me agobia es que llevo un mes sin jugar un solo partido. Sin embargo, entrenando me siento bien, la verdad. Tengo ganas de que llegue ya el viernes", destaca el manista, criado bajo el amparo del club Ilunpe.

Recuerda el azpeitiarra que cuando se hizo pública la noticia de su estreno, si bien llevaba mucho tiempo en la órbita de la promotora de Bilbao, vivió días "muy emocionantes". "Todo el mundo comenzó a felicitarme. Se acordó mucha gente de mí. Fue muy bonito", evoca.



LOS CONSEJOS DE SU HERMANO

El mundo del profesionalismo, con todo, no pilla a Alberdi II como un novato. La presencia de su hermano Jon, campeón del Parejas de Promoción en curso junto a Salaverri II, en Baiko desde septiembre de 2018, le aclara el panorama.

"A través de mi hermano ya he visto cómo funciona el mundo de la pelota a mano profesional", sostiene el guipuzcoano. Jon le aconseja que "esté relajado, que disfrute del día como pueda". Por el momento, en ese tipo de contiendas importantes, Unai reconoce ser "bastante tranquilo". "Pero no sé cómo responderé este viernes", remacha.



INGREDIENTES DE SOBRA

Hay ingredientes de sobra para que sea día grande en Azpeitia. "Ya están vendidas bastantes entradas y habrá buen ambiente. Además de mi debut, hay despedida de Oinatz en el pueblo, al que solo le quedarán ya tres partidos –sábado, Markina; lunes, Tolosa, y sábado 29, en el Labrit–, y el estelar del Campeonato de Parejas –abre la décima jornada el choque entre Urrutikoetxea-Aranguren y Jaka-Mariezkurrena II–", certifica Alberdi II.

OBJETIVOS Y MEJORAS

El tránsito de cualquier debutante en la élite de la pelota a mano profesional se asfalta de experiencia. Por eso, el azpeitiarra destaca que "mi objetivo es jugar muchos partidos. Además, es importante que las lesiones me respeten. A ver si cojo el ritmo de los profesionales, porque están todos a un gran nivel".

De hecho, en los adversarios es donde ha encontrado la mayor diferencia con el campo aficionado. "Radica sobre todo en los rivales, más exigentes que en el campo aficionado. También el material de los partidos, pero he entrenado mucho con ese tipo de pelotas; así que no me preocupa demasiado. Destacaría el ritmo y los adversarios", expresa Alberdi II.



"NO ME GUSTA ESCONDERME"

Unai mide 1,82 y pesa 76 kilogramos, por lo que espera coger "un poco de fuerza y golpe con la derecha" en un proceso que requiere "paciencia, trabajo y tiempo". "En los ensayos estamos haciendo hincapié en todos los aspectos, tanto técnicos como físicos. Tengo que coger fuerza y afinar el remate con la izquierda", admite el nuevo fichaje de Baiko.

Se define como "un delantero atrevido". "No me gusta esconderme. En algunos partidos quizás regalo de más, pero me gusta jugar. Tengo parecidas ambas manos y me gusta sufrir", finaliza el azpeitiarra, al que le va bien el individual y, sobre todo, el cuatro y medio.