Joseba Ezkurdia: "No estamos donde nos gustaría, pero no estamos muertos"

Joseba Ezkurdia (Arbizu, 1991) lo tiene claro: el tren del play-off del Parejas pasa por ganar el sábado en el Labrit de Iruñea a Altuna III-Martija. El de Arbizu y Xabier Tolosa son colistas, tienen un solo punto y es el momento de volver a la senda de la victoria. La elección de material de ayer en La Bombonera fue de guante blanco. "Estamos jugando con un material con menos chispa del que me gustaría a mí, pero es adecuado", dice el dos veces campeón de la modalidad (2018 y 2020).

El Parejas no le pilló en su mejor momento. ¿Cómo se encuentra?

—Respecto a entrenamientos y chispa, al principio las sensaciones no eran malas, pero jugando no me sentía del todo cómodo. No me notaba bien. Al final, llevaba mucho tiempo sin jugar por parejas –llegó hasta la semifinal del Cuatro y Medio–. Poco a poco han mejorado esas sensaciones. Estoy jugando mejor. No tenemos todos los puntos que quisiéramos y vamos últimos con un solo triunfo, pero voy a mejor.

Desde luego, el pasado sábado ante Elezkano II-Zabaleta estuvo soberbio. La cuestión fue que los campeones en curso y líderes acabaron triunfando por 16-22. Una pena, pero es el espejo en el que mirarse ¿no?

—Tenemos que jugar así: agresivos. Debemos salir sin miedo, al ataque e intentar mover a los contrarios, sean quienes sean. Tiene que ser nuestro patrón. Es una pena, porque podíamos tener uno o dos puntos más. Fíjese, en los últimos encuentros hemos perdido por detalles. En definitiva, las sensaciones y el juego van poco a poco a mejor. Es lo que tenemos que valorar.

Están con un triunfo a falta de seis jornadas. Deben sumar para alcanzar el 'play-off'. ¿Hay ansiedad?

—Sí. Sabemos que el partido ante Altuna III-Martija es una final para nosotros. De no ganar, las cosas se pondrían muy difíciles. Quedan enfrentamientos directos, pero sería complicado. Todo serían finales. Estamos con ganas y sabemos que estamos en una situación muy mala, pero hay que luchar. Si hay opciones matemáticas, seguiremos peleando.

Se deduce de sus palabras que no se ven fuera. Están vivos.

—Efectivamente. No estamos donde nos gustaría, pero no estamos muertos. Ya se lo he dicho a Xabier Tolosa, si hacemos nuestros juego, tenemos opciones de ganar. Si vencemos, además, nos metemos en la lucha por el play-off. El sexto está a dos puntos y vamos a pelear.

En la presente jornada, además, se enfrentan las dos combinaciones con tres victorias: Jaka-Mariezkurrena II y Peña II-Albisu. Una se quedará sin sumar.

—Estaría la opción de ponernos a un punto y luego nos quedarían los enfrentamientos directos, que serían decisivos, pero para llegar a esa situación tenemos que sumar este sábado.

De todos modos, quitando el primer encuentro ante Elezkano II-Zabaleta en Mungia, que perdieron 22-7, no han recibido tanteadores demasiado abultados. ¿Qué es lo que les está faltando?

—En general, estamos dando la cara. Quizás en la segunda jornada, en el Astelena ante Altuna III-Martija, no me sentí nada a gusto. Posiblemente sea el encuentro en el que peor me he sentido. Pero, al echar la vista atrás, somos conscientes de que hasta el tanto doce estamos metidos en el partido y en un abrir y cerrar de ojos se nos escapan los contrarios. No sé por qué. Nos rompen el partido enseguida y es complicado darle la vuelta. Siempre intentamos salir enchufados desde el descanso, pero no logramos sumar.

¿Lo que más rabia les da es pelear y que se escapen los adversarios en el tramo final?

—Sí. Me enfado conmigo mismo porque nos vemos dentro y con poco los rivales se escapan en cinco minutos. Tenemos que controlarlo sí o sí. Esos detalles definen los partidos. Después, nos queda ya poco margen de maniobra.

¿Fue una inyección de moral la imagen mostrada el sábado?

—Sabíamos que iba a ser difícil, pero estaba convencido de que teníamos nuestras opciones y así se lo comuniqué a Xabi. Así fue. Estuvimos 18-16, Zabaleta se puso a dominar y se nos escapó, pero ese es el camino.

Altuna-Martija llevan cinco triunfos en ocho jornadas y tienen buenas sensaciones. ¿Cómo se les mete mano?

—Bajo mi punto de vista, forman una de las parejas favoritas a hacerse con la txapela. Son sólidos, regalan poco, Jokin es muy listo y Julen va de menos a más. Aun así, nuestro partido pasa por ser agresivos. O jugamos con ese punto de rabia o tenemos poco que hacer.

"El choque ante Altuna III-Martija es una final. De no ganar, el 'play-off' se pondría muy difícil"