Aritz Erkiaga: "No me veía ni para ganar el primer partido"

Aritz Erkiaga (Ispaster, 1987) saltó con dudas al frontón Mendibarren de Berriatua. La incertidumbre del Campeonato Individual le asaeteaba. Por delante, la incógnita. Empezó con Olharan, ganando en el desempate tras remontar, y terminó llevándose el título a casa el pasado viernes al tumbar a Imanol López.

Se trata de su segunda txapela del Individual, ya que la primera la consiguió en 2013 en el frontón del Club Deportivo de Bilbao. Ha llovido mucho. ¿A qué sabe el título?

—Es bastante especial. Ha sido un Individual muy duro. Solamente al ver los cruces que tenía ya me di cuenta de que iba a ser muy complicado. El primer partido fue contra Jean Olharan, un adversario dificilísimo. No sabía tampoco cómo iba a responder yo, por las molestias en el brazo derecho y las dudas en el apartado físico. En ese partido me equivoqué de táctica. Aun así, por lo que comentan, fue el mejor del campeonato: duro, peloteado y emocionante hasta el final –ganó en el desempate 5-3 tras remontar un 10-12 con un 12-10–.

En sus otros dos compromisos tuvo que cambiar.

—Eso es. Contra Arbe y López usé otro patrón de juego. Ante Jokin, campeón de 2021 y gran un rematador, sobre todo en un frontón pequeño como el Mendibarren de Berriatua, no me tocó un partido duro, pero sí que tuvo una gran carga táctica. La final fue similar: de más remate que físico.

¿Ya tiene sitio preparado para la txapela?

—La he echado por ahí en casa. No tengo sitio específico para los trofeos. Alguno que otro sí que hay por casa, pero el resto se van al armario.

¿Hubo celebración?

—Estuve un poco con unos amigos de Cabanillas. El partido terminó tarde y no pudimos más que tomar un par de cervezas e ir a casa. Espero hacer algo con los amigos, que se han volcado conmigo.

Hubo un momento de polémica en la final de Berriatua. Con el once iguales en el primer joko, tiró un dos paredes de costado que el juez de delante pitó falta pero el central, del que prevalece su opinión, dijo que era buena. Se llevó el tanto y el set. ¿Cómo lo vivió?

—Desde mi posición, lo vi encima de la chapa. Sé que hubo un poco de polémica pero, en mi situación, ni me desconcentré ni nada. Sí que pudo afectar a Imanol.

¿Llegó con dudas al Individual?

—La verdad es que no me veía ni para ganar el primer partido. Tampoco era el favorito entonces, porque Olharan es un gran puntista. Después, sí que me veía con más opciones. Sabía ya que mi cuerpo iba a responder.

Las molestias en el brazo le daban respeto.

—Llevo dos años así. En los partidos por parejas no me afecta, porque mi juego se desarrolla más de revés o de costado. En el mano a mano, en cambio, tengo que usar más la derecha. En Berriatua no me afectó no tener una diestra tan brillante como Olharan o López.

De todos modos, ha completado una temporada terrible, redondeada por la txapela del mano a mano. Ha salido campeón del Grand Slam de Pau, Donibane Lohitzune y Gernika; así como del Guante de Oro de Biarritz. Además, quedó subcampeón de la Copa del Mundo de Toluca (México) y del Grand Slam de Hondarribia.

—Perdí el primer partido de la temporada en Markina, pero desde entonces me han salido las cosas bien. Mirando los resultados, sí que ha sido una gran campaña, pero respecto al juego me pido algo más a mí mismo. No ha sido mi mejor año por ese lado. Eso sí, de los resultados no me quejo en absoluto.

Prosiga.

—Mi juego puede mejorar. En la misma final no jugué muy bien. Debido a la tensión, cometimos muchos errores. Es cierto que jugando finales con López, como en Pau o Biarritz, sí que sentí la presión y no saqué mi mejor juego.

¿Es tan determinante esa presión?

—En las citas con Imanol uno siente que está jugando con el mejor y tiene la responsabilidad de ganar. Puede afectar. Cambia el sistema de juego. Fíjese, hace un mes jugué con Lekerika ante Goiko-López en Gernika y ellos eran los favoritos, pero me sentí más libre para arriesgar. Ese es más mi juego.

De cara al futuro, el cierre de Dania Jai Alai abre el abanico en Euskadi para establecer un circuito profesional de cesta punta más amplio. ¿Qué objetivos se marca de cara al futuro?

—Parece que a finales de mes comenzará un torneo en Gernika en el que estará inmersa la televisión para dar visibilidad. Da la sensación de que se ven cosas nuevas. Siempre he dicho que de la mala noticia de Dania podrían salir brotes verdes. Hay juego, ganas de ver pelota y la cuestión es organizarnos. Vamos por buen camino.

En el propio frontón Mendibarren de Berriatua pudieron vivir un ambientazo.

—Hubo un ambiente espectacular, sí. Había mucha gente joven animando. Es de agradecer. Se vio gente nueva, de localidades como Ondarroa. Se ve que hay savia nueva en la cesta.

López renuncia al mano a mano

Cesta punta. Imanol López, finalista de la presente edición del Campeonato Individual de cesta punta y dos veces campeón de la especialidad (2017 y 2019), renuncia al mano a mano. El zaguero de Zumaia, de 37 años, considera que ha sentido el "cuerpo justo" para una especialidad tan exigente como el Individual. "Este año he estirado el chicle y he podido llegar hasta la final, pero a partir de ahora me centraré en los campeonatos por parejas", reflexiona el poderoso pelotari guipuzcoano. En 2019 ya fue Iñaki Osa Goikoetxea, trece veces campeón, el que optó por dejar de disputar el campeonato más especial del curso puntista.

Ilusión por el calendario. Después de la conclusión del mano a mano, se abre un nuevo escenario en el panorama de la cesta punta en Euskadi. El cierre de Dania Jai Alai está impulsando el trabajo de los diferentes agentes para crear un circuito profesional que exceda el verano e implique todo el año. Se baraja ampliar la nómina Grand Slams.

