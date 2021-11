Víctor Esteban: "Estar en Promoción no es un paso atrás"

"La base está formada por pelotaris jóvenes, pero hemos optado también por algunos veteranos", revela Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe. En el horizonte, en el Campeonato de Parejas de Promoción, un cóctel en el que se introducen dos pelotaris con pedigrí. La Liga de Empresas lo ha presentado hoy en el frontón Bizkaia de Bilbao.

La firma de Eibar recupera para la categoría de plata a Víctor Esteban, de 28 años y que ya ha estado en Primera, y Álvaro Untoria, 31 años y campeón del Parejas en 2015 junto a Oinatz Bengoetxea.

En aquella edición, el najerino comenzó en Segunda y acabó con el cetro después de sustituir al lesionado Andoni Aretxabaleta. A un nivel estratosférico, el leitzarra y el riojano se impusieron a Pablo Berasaluze y Aitor Zubieta en la final. Pues bien, seis campañas después de aquel hito, Untoria será titular en Promoción.



VÍCTOR, A AYUDAR GASKUE

Víctor, contrastado, reciente campeón de la feria de San Mateo, no contempla que sea "un paso atrás". "En principio no esperaba estar aquí. Creía que iba a haber otros pelotaris para jugar este campeonato, pero la empresa se puso en contacto conmigo para ser de la partida. Aspe consideraba que acababa de debutar Andoni Gaskue y que podría ayudarle a hacer un bonito torneo. Estoy contento, porque tengo la oportunidad de ayudarle", desgrana el ezcarayense, quien revela que "el año que he pasado en aficionados he coincidido con Andoni y es un gran chaval".

"Tengo ganas de estar aquí y volver a competir. Cuando regresé pensaba que la competición era cosa del pasado, pero tuve la oportunidad de jugar San Mateo y el Cuatro y Medio, aunque se me acabó rápido. En ese aspecto estoy contento", desbroza el puntillero riojano.

Desde luego, en el salpicadero de Víctor se encuentra un nuevo escenario: regularidad para vestirse de blanco y "competir", que es lo que más le gusta. "Sé de dónde vengo: el año pasado estuve fuera de las empresas, en aficionados. Además, debido a la pandemia, no hubo demasiados partidos, aunque me entrené bien. Estoy contento por el nivel en mi regreso, pero sí que es cierto que la regularidad de un torneo largo y la competición es lo que siempre me ha tirado. Saber que tienes todas las semanas un partido es todo un regalo para mí", especifica Víctor.



LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES



"No es un paso atrás estar en Promoción, al contrario. Hay que darse cuenta de que jugué dos años en Segunda al debutar y me tiré mucho tiempo como suplente en Primera. Volver aquí se me hizo raro en un principio, pero analizándolo en frío, y viendo de dónde vengo, es una nueva oportunidad", confiesa el ezcarayense.

Reflexiona "en la pelota hay pocas veces segundas oportunidades. Igual que en el fútbol puedes jugar en Primera, Segunda o Primera RFEF, en la pelota parece que una vez que estás en Primera se te acaba. Tengo una segunda oportunidad y estoy muy contento".



LAS COMBINACIONES

Aspe presenta a Víctor-Gaskue, Zabala-Oier Etxebarria, Egiguren V-Untoria y Salaberria-Erostarbe. "Estoy muy ilusionado. Es el único campeonato que juego y estoy con muchas ganas. Estoy muy a gusto con Javier. En aficionados y profesionales hemos coincidido muchas veces", recita Etxebarria, campeón del Parejas de Promoción en 2019 con Aitor Elordi.

Baiko, por su parte, alinea a Zubizarreta III-Eskiroz –el zaguero, lesionado de larga duración, no será de la partida al comienzo y actuará Erasun en su lugar–, Larrazabal-Salaverri, Alberdi-Uriondo y Bakaikoa-Elizegi. "Tengo un buen campeonato. Esperamos hacer un buen papel", determina Larrazabal.

SIN LIGUILLA DE SEMIFINALES

La competición se inicia este viernes en Berriozar y calca el modelo del Parejas de Primera, incluyendo play-off, con la salvedad de que las semifinales serán eliminatorias y, por tanto, no habrá liguilla. La final se celebrará el 27 de abril en el frontón Labrit de Iruñea.