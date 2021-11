Altuna aprende de cada partido

ESPERO una gran final del Cuatro y Medio. Tiene pinta de que va a ser físicamente dura. Los duelos que han jugado hasta el momento han sido muy duros; sobre todo, el del Cuatro y Medio de San Fermín, en el que ganó Altuna III por 22-20. Fue terrible. Vistas las características de los dos contendientes, espero un buen choque.

Aunque se esté calificando a Jokin Altuna como favorito al título, no creo que haya una tendencia clara hacia él. Aun así, he de reconocer que el amezketarra ha aprendido durante todos estos años y le veo bien en ese aspecto. Jokin analiza para bien y para mal lo que sucede a su alrededor. También hay que entrenar esa semana y hay que jugar ese día y a esa hora. Además, Unai ha demostrado en la cancha qué ritmo tiene. Laso ha rayado a buen nivel todo el Cuatro y Medio. Es capaz de ganar a cualquier pelotari. Ha hecho partidos perfectos.

Así, en el frontón Bizkaia de Bilbao se van a encontrar dos pelotaris a los que les gusta atacar, agresivos, pero Jokin tiene algo más de control en sus capacidades técnicas. Unai es un delantero que se apoya más en la velocidad de su pelotazo. Hace unos tantos terribles y tiene un punto más de velocidad. De primeras, Unai tiene un golpeo más agresivo, pero Jokin tiene pelotazos muy dominadores con la derecha. Respecto a otras cuestiones, son grandes restadores ambos. Se conocen bien y será duro.

Al inicio del Cuatro y Medio, no vi mal a Altuna III, pero sí que le noté atado. No estaba suelto. En los entrenamientos le veía con chispa, pero en los encuentros no le salían las cosas. Tenía que llegar su momento. Contra Oinatz Bengoetxea, jugándosela, se quitó un peso de encima y jugó muy bien. La semifinal le llegó en un momento ideal. Mejor que contra Joseba Ezkurdia no sé si puede jugar. Hizo una exhibición.

Altuna es capaz de aprender tanto de las derrotas como de las victorias. Está madurando. Afronta cada vez mejor los partidos. Jokin tiene cosas innatas, pero ese tipo de cuestiones se aprende. No es fácil analizar y él suele acertar.

El autor es director técnico de Aspe