Laso regresa a lo grande

Laso22

Peña II17

Duración: 50 minutos de juego.

Saques: 2 de Laso (tantos 2 y 4) y 5 de Peña II (tantos 3, 6, 10, 11 y 14).

Faltas de saque: Ninguna.

Pasas del Cuatro y Medio: Ninguna.

Pelotazos: 237 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 13 de Laso y 9 de Peña II..

Errores: 3 de Laso y 7 de Peña II.

Marcador: 0-1, 1-1, 6-2, 7-3, 8-4, 9-4, 9-5, 10-8, 12-9, 13-12, 14-13, 15-15, 21-16 y 22-17.

Botilleros: Jon Mariezkurrena (con Laso) y José Luis Peña (con su hijo, Jon Ander).

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la rama de Baiko del Cuatro y Medio Navarro disputado en el frontón Amazabal de Leitza. Buena entrada. En el primer partido, Zabala-Bikuña ganaron a Larrazabal-Ibai Zabala (18-17. En el segundo, Agirre venció a Bengoetxea VI (11-22).

Bilbao – El partido de ayer no fue uno más para Unai Laso. Era su regreso al campo profesional tras haber estado fuera de él varios meses después de que Baiko decidiera no renovarle cuando estaba en las semifinales del Parejas. El momento de demostrar su nivel en la cancha y dejar claro que es un pelotari con nivel más que suficiente para jugar a este nivel. El delantero de Bizkarreta Gerendiain no defraudó y realizó un buen partido ante Jon Ander Peña. Los dos pelotaris ofrecieron un gran espectáculo a los aficionados que volvieron a llenar las gradas hambrientos de pelota. Fue un cara a cara igualado y solo los pequeños detalles decantaron la balanza. En el desenlace final, Laso mantuvo la sangre fría y supo llevarse el partido por 22-17. Ahora, el navarro tratará de continuar con su andadura en el Cuatro y Medio Navarro y se enfrentará en los cuartos de final de la rama de Baiko a Mikel Urrutikoetxea, el próximo viernes en Mallabia.

Una de las principales diferencias entre el campo profesional y el aficionado es el ritmo. Las mayores batallas se juegan a otra velocidad y los pelotaris debutantes deben adaptarse lo antes posible para que la pelota no les rebase una y otra vez. Pero Laso dejó claro que el que tuvo retuvo. No evidenció en ningún momento la falta de ritmo y jugó como si no hubiera estado alejado de los frontones profesionales ni un solo día. El navarro metió mucha velocidad al juego y durante bastantes fases dominó cada vez que la jugada se enredó en los cuadros alegres. Laso destacó, sobre todo, con su gancho con la izquierda. Ese golpe le permitió abrir muchos huecos y fue un quebradero de cabeza para Jon Ander Peña.

Pero el tolosarra tampoco se quedó atrás. Supo responder al envite de Laso y también fue capaz de responder con velocidad al juego. Peña además hizo mucho daño con el disparo inicial y eso le permitió sumar tantos rápidos, que fueron puñaladas para cada intento de escapada del pelotari navarro.

Con los dos pelotaris igualados en las sensaciones en la cancha y en el marcador, los tantos se fueron sucediendo uno tras otro. Laso golpeó con una salida en tromba y se colocó con un favorable 6-1, pero Peña no se achantó y a base de picar y picar logró igualar el partido y mantenerse en el partido hasta el 15-15. Entonces, una polémica jugada terminó por desequilibrar el partido.

Con 16-15 en el marcador, los jueces señalaron un atxiki a Peña, algo que se ve muy poco en los últimos tiempo. Así, el marcador pasó a dibujar un 17-15 en vez del 16-16. Solo dos tantos de diferencia, pero que supusieron algo más. El tolosarra bajó ligeramente su nivel tras esa decisión y Laso no desperdició la oportunidad. El de Bizkarreta Gerendiain se marchó hasta el 21-15. Peña trató de reaccionar y logró dos tantos consecutivos, pero a la tercera Laso supo cerrar el partido con un buen pelotazo al txoko.