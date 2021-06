Rezusta: "No ha sido un desastre pese al 5-22"

Beñat Rezusta, superado de cabo a rabo por Jokin Altuna en su primera final individual, intentó ver el vaso medio lleno al término de un partido que "no ha sido un desastre pese al 5-22". En ello quiso hacer hincapié el zaguero de Bergara en su amarga comparecencia ante los medios de comunicación, si bien reconoció que "perdiendo por este resultado es imposible irme a casa con un buen sabor de boca, pero Jokin ha hecho todo perfecto". "A la mínima se adelantaba, me hacía tanto y ha regalado muy poco", expuso asimismo Rezusta, quien no pudo sino ensalzar la figura de un iluminado Altuna III que "defendía, enseguida se colocaba delante y le veía centrado, sabiendo lo que hacía en cada momento, por lo que solo puedo decir que ha sido más que yo".



Las imágenes de la final del Manomanista. Fotos: Borja Guerrero

GANAS DE MÁS



Para mí ha sido una semana normal, bonita y por esa parte había dormido bien la noche anterior también", puntualizó el propio Rezusta al ser cuestionado por los nervios padecidos en una cita de enjundia que significó la primera aparición de un zaguero en una final individual desde 2008. "Me centro en lo mío sin mirar si jugamos zagueros o delanteros. Este año he hecho algunas cosas mejor, todavía puedo mejorar y no me voy desmoralizado, porque, remarcó el de Bergara, quien puso en valor que "cuando estás bien físicamente y de manos ves las cosas más fáciles y este año han sido bastantes semanas de actividad y he podido ir entrenando bien y he disfrutado un montón".

"A pesar de perder 5-22 ha sido un año muy bonito en el mano a mano para mí y me quedo con ganas de más", advirtió por último Rezusta, quien entendió desde la puesta en marcha de la final celebrada ayer en el frontón Bizkaia que el reto de doblegar a Altuna III iba a ser más que complicado, toda vez que "ha empezado 7-0 por delante, se ha puesto con ventajas grandes y no era fácil darle la vuelta, pero quería pelear al máximo intentando hacer los máximos tantos posibles y creo que he peleado, aunque en muchos momentos sí he tenido dudas de dónde colocarme". "Aun así, es un día bonito, sé que tengo cosas que mejorar y estoy con ganas para lo que viene", finalizó el nuevo subcampeón del Manomanista.

El apunte

Artola, tercero en el podio

En la grada. Iñaki Artola, pese a causar baja en la final del Manomanista como consecuencia de la rotura de fibras sufrida en el dorsal ancho del brazo derecho durante su semifinal contra Beñat Rezusta, no quiso perderse una cita de campanillas que siguió con atención desde la grada del frontón Bizkaia. Sentado y sin poder actuar en la cancha debido a tan inoportuna lesión presenció el de Alegia un choque tras el cual sí hizo acto de presencia donde mejor se desenvuelve. Lo hizo para subir al podio como tercer clasificado en un Manomanista al que no pudo poner el lazo disputando su primera gran final.