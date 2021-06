Detalles de una final entre Rezusta y Altuna

Beñat Rezusta y Jokin Altuna se enfrentan hoy en el frontón Bizkaia de Bilbao por la txapela del Manomanista en una final salpicada por la baja de Iñaki Artola, que abrió el camino a la cita al zaguero de Bergara

SI ganas, tu nombre queda marcado. Del subcampeón solo se acuerda el pelotari que ha llegado. Los dos tenemos presión". Las palabras vienen de Jokin Altuna, favorito a la txapela del Manomanista que se disputa hoy en el frontón Bizkaia de Bilbao, a partir de las 17.00 horas. El amezketarra se enfrenta a Beñat Rezusta en un duelo llena de detalles en un año extraño –marcado por los rigores de la pandemia del coronavirus covid-19–, que cristaliza en un Campeonato Manomanista que ha finalizado con la baja de Iñaki Artola, cuestión que ha abierto camino al tercer clasificado, el zaguero zurdo de Bergara.

La baja de Artola

Urrutikoetxea y los invitados a la gloria

Uruguay ganó la final del Mundial'50 a Brasil en el Maracanazo; los Once Aldeanos le arrebataron la Copa de 1958 al Real Madrid, coronado triple campeón de Europa; el púgil James Buster Douglas tiró en el 90 a Mike Tyson cuando las apuestas cantaban un sonrojante 42 a 1 y no había ido ni el tato a la rueda de prensa previa del ganador; una Dinamarca sin Michael Laudrup regresó de vacaciones para sustituir a Yugoslavia en la Eurocopa de 1992 y terminó levantando el título contra Alemania; el tenista Goran Ivanisevic, 125 del mundo, entró como wild card en el Wimbledon de 2001 y se impuso en la final ante Patrick Rafter siendo el campeón con peor ránking; Mikel Urrutikoetxea fue rescatado de la tercera plaza por el Reglamento del Manomanista en 2015 ante la baja de Oinatz Bengoetxea para disputar la final y terminó arrebatando la txapela a Aimar Olaizola, máximo favorito al cetro (19-22). La historia está llena de anomalías y Beñat Rezusta puede ser una de ellas.

El zurdo de Bergara entra en la final por la baja de Iñaki Artola, que tiene una rotura de fibras en el dorsal ancho del hombro derecho que no le ha permitido ser de la partida. La legislación de la competición impulsó al zaguero, bronce, para disputar el choque. Llevaba tiempo con el runrún y entrenándose con garantías. Beñat aspira a ser otro invitado a la gloria.

El Récord de Altuna III

Ocho finales con apenas 25 años

Ningún manista a lo largo de la historia había alcanzado la friolera de ocho finales en Primera con tan solo 25 años. Jokin Altuna suma cinco seguidas en el Cuatro y Medio y tres en el Manomanista, las últimas dos, consecutivas. En total, acumula tres txapelas, dos en la jaula (2017 y 2020) y una en toda la cancha (2018). Se le resiste alcanzar el último partido del Parejas, donde se ha quedado a las puertas en tres ocasiones. Lo más importante es que en los últimos 16 campeonatos –desde el Manomanista de 2016– ha llegado a doce semifinales.

Juan Martínez de Irujo, con su edad, había llegado a siete finales y tenía cinco txapelas; Rubén Beloki, a seis (cuatro títulos); Patxi Eugi, a otras seis (tres títulos); Ogueta, a cinco (tres títulos), y Aimar Olaizola, a cuatro (tres títulos).

Romper la historia

Único zaguero finalista en trece ediciones

En mayo se rompió un lugar común: "El Manomanista es territorio de delanteros". Beñat Rezusta y José Javier Zabaleta lograron acceder a los cuartos de final y fue la primera vez en siete años que dos guardaespaldas lograban estar en el octeto de aspirantes a las semifinales, que alcanzaron ambos.

El último zaguero en llegar a unas fue el propio Rezusta (2017), pero había que remontarse hasta 2003 para ver dos guardaespaldas en la antesala de la final. Fueron Beloki, Barriola y Patxi Ruiz.

Abel fue el último finalista de su demarcación (2008) y Ruiz, el último campeón (2003). Ha llovido mucho. Rezusta puede romper los libros de historia.

Precedentes

La diferencia de pegada, clave

Únicamente se ha registrado un encuentro entre Beñat Rezusta y Jokin Altuna en el Manomanista. Fue en la edición 2017 y correspondía a los cuartos de final. Entonces, en un partido disputado en el frontón Atano III de Donostia, el zaguero de Bergara tumbó al puntillero de Amezketa por 22-14. Rezusta terminó 16 tantos y cometió apenas cuatro errores y una falta de saque. La diferencia de pegada fue clave para el desarrollo de la eliminatoria.

"Hemos cambiado los dos desde entonces", relatan los dos finalistas. "El pelotari siempre va evolucionando con la edad. Soy un pelotari mejor", reflexiona Altuna III.

El material

Una elección de guante blanco

"Las pelotas son buenas, no me he encontrado ninguna demasiada baja ni excesiva en lo que va de campeonato", explicó Altuna III en la elección de material del pasado jueves. Por su parte, Rezusta concretó que hay similitud entre el material elegido por los dos bandos: "Son pelotas buenas, para jugar. No hay demasiada diferencia entre su material y el mío". El bergararra se decantó por dos cueros de 105,3 y 106,2 gramos, mientras que su rival optó por otros dos de 106,3 y 105,6.

La pandemia

Quinta final de Primera sin público

La de hoy será la quinta final de Primera de la Liga de Empresas en la que no habrá público. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 obligó a Baiko Pilota y Aspe a evitar la concentración de gente en los festivales, tendencia que esperan que cambia a raíz de la feria de San Fermín, que se presentará el jueves en Iruñea. "Ha sido una temporada de mucho desgaste", comenta Altuna III. "Este año está siendo todo distinto", desbroza, por su parte, Rezusta.