Enésimo golpe de autoridad

Elezkano II-Zabaleta 22 - Artola-Aranguren 3

Duración: 39:11 minutos de juego.

Saques: 2 de Elezkano II (tantos 12 y 17).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 269 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 7 de Elezkano II, 6 de Zabaleta, 1 de Artola y 1 de Aranguren.

Errores: 1 de Zabaleta, 5 de Artola y 2 de Aranguren.

Marcador: 1-0, 7-1, 8-2, 19-3, 20-3 y 22-3.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la liguilla de los cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el Frontón Municipal de Mungia. Encuentro a puerta cerrada.

bilbao – Danel Elezkano y José Javier Zabaleta dan casi cada semana una imagen de solvencia absoluta. Convierten lo difícil en sencillo y dominan los partidos desde el principio hasta el final. Son una pareja muy complicada de batir si están con juego y se necesita una actuación sobresaliente para plantarles cara. Rozar la perfección para poder competir ante un zaguero que manda con su pegada y un delantero con mucho colmillo para el remate. Y si no se da ese cien por cien, el golpe puede ser duro. Eso les ocurrió ayer en Mungia a Iñaki Artola y Aitor Aranguren. No fue su mejor día y sus rivales no tuvieron piedad. Les pasaron por encima. Los representantes de Aspe apenas dieron muestras de relajación pese al abultado resultado y vencieron por un contundente 22-3, igualando la mayor victoria que habían conseguido en la presente edición del Campeonato de Parejas. Fue la enésima exhibición de poder de Elezkano y Zabaleta, que se aproximan aún más a la clasificación matemática para las semifinales.

A su dominio de los partidos, Elezkano y Zabaleta volvieron a añadirle ese toque de seguridad que llega a desesperar a los rivales. No solo mandan y no permiten el mínimo despiste, tampoco regalan y ni los errores dan esperanza a sus adversarios. Ante Artola y Aranguren solo cometieron un error y fue ya con el partido completamente decidido. Con todo a favor, el zaguero de Etxarren mandó una pelota por encima del frontis y significó el 19-3. Los azules ya estaban entonces rendidos ante el bombardeo que se les vino encima y ese pequeño respiro no les sirvió para maquillar el abultado marcador.

Ya desde el primer momento quedó clara la diferencia entre las dos parejas. El 7-0 inicial fue un reflejo perfecto de lo que iba a ser el encuentro. Un primer mazazo que no encontró respuesta y llevó a los pelotaris de Aspe a vivir una noche muy plácida. Zabaleta enseñó constantemente la espalda y solo la largura del frontón de Mungia evitó que varias pelotas se fueran al rebote. Eso sí, Aranguren tuvo que golpear muchas veces desde el cuadro once e incluso el doce. El juego del etxarrendarra fue la pista de despegue perfecta para Elezkano. El zaratamoztarra dio otra clase magistral a la hora de entrar en juego. Supo seleccionar las buenas opciones y castigar con una infinidad de recursos para rematar. Paradas, dos paredes, volea€ Danel dominó todos los registros durante el duelo celebrado ayer. Por otro lado, Artola se vio superado también en esa faceta y además el alegitarra tuvo un mal día. No estuvo al mismo nivel al que rindió la semana pasada en su retorno y erró varias pelotas sencillas que minaron su moral e impidieron la reacción.