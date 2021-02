Danel Elezkano: "Las semifinales no están apuntaladas"

Danel Elezkano (Zaratamo, 1994) jugó su primer partido importante con Aspe el 24 de agosto de 2016 en el frontón Bizkaia de Bilbao, correspondía al Torneo Aste Nagusia. El delantero de Zaratamo había pasado de Asegarce –ahora Baiko– tras cuatro años en sus filas y tardó dos partidos en coronarse en la feria bilbaina. En sus primeros trabajos mostró de qué madera estaba hecho: trabajador, agresivo, ambicioso, impenitentemente solidario... Ambos tajos fueron con José Javier Zabaleta y la empresa volvió a contar con el dueto para la siguiente muesca: el Campeonato de Parejas. La primera titularidad de Elezkano II se comenzó a forjar en diciembre y alcanzaron las semifinales. La buena sintonía entre ambos viene de lejos. "Nos entendemos bien", dice Elezkano.

La tabla clasificatoria del actual Campeonato de Parejas, en el que Aspe optó por alinearles, dictamina que su unión es del todo satisfactoria: colíderes junto a Altuna III-Mariezkurrena II con siete victorias en ocho partidos. "Si nos fijamos en cómo ha ido hasta ahora el torneo, podemos sacar un balance positivo. Esperamos seguir así", determina

El cóctel es clásico: rematador y pegador. Una buena receta. "Jugar con Zabaleta es algo bonito. Tenemos muy buena relación dentro y fuera del frontón. En algunos aspectos nos parecemos y nos entendemos bien. Intento ayudarle en la medida de lo posible y espero que podamos seguir haciendo un buen campeonato", desbroza Elezkano II. El delantero está formando con un guardaespaldas que es un dechado de virtudes. Zabaleta es el pelotari más destacado de las ocho jornadas disputadas y marca grandes diferencias en todas las facetas: pega, cubre, libra, termina... "El gran nivel de José Javier no viene solo de las últimas semanas. La regularidad muestra su talla", destaca Danel.

Con todo, la seguridad que se desprende de la solidez del de Sakana alimenta su sensación de poder. "Pero yo me centro en mi trabajo", aclara Danel. Y es que, a pesar de las victorias en las primeras jornadas, a pesar de empezar con buen pie en lo que a resultados concierne, no se reconocía al mirarse al espejo. ¿Quién soy? "No estaba siendo yo mismo. Mi juego se basa en la agresividad y, sin embargo, estaba centrándome en defender. Decidí que era el momento de cambiar y atacar más", evoca Elezkano II. Era lo que se le pedía. Se le exigía en los cuadros alegres su carácter caliente, aunque cerebral, pues pocas veces se le gripa el ordenador que tiene sobre los hombros. "Así era capaz de ayudar más a mi compañero", añade. "Está claro que en esas semanas también hice cosas bien. Eso sí, no disfrutaba a la hora de terminar el tanto", explica Danel. Es entonces cuando aparece un intangible: el duende, la chispa, la alegría de vivir, la arquitectura efímera del remate, esa que desaparece en milésimas de segundo y se honra con un suspiro y un abrazo. En definitiva, el sustento del artista: el ego del funambulista. "Me faltaba esa confianza de ir sin miedo a por el tanto. Ahora estoy disfrutando en el frontón", especifica el puntillero de Zaratamo. Es el momento de apretar.



"Las semifinales aún no están apuntaladas. Queda todavía una vuelta entera por disputar y cualquier pareja puede hacer lo mismo que hemos hecho nosotros en la primera. No creo que tengamos nada asegurado", matiza el manista vizcaino, quien reconoce que"En las dos ediciones que jugué con Rezusta (2018, finalista y 2019, campeón) alcanzamos medianamente rápido la clasificación. El cambio de sistema, con la entrada del play-off, por contra, no da opción de pensar en ello", remata.

Elezkano II y Zabaleta se fajarán este domingo en el Beotibar de Tolosa contra los colistas, Erik Jaka y Julen Martija, aunque la situación clasificatoria de estos últimos no hace justicia con su crecimiento. "Su dinámica está cambiando. Pueden ganar a cualquiera", destaca. Esta mañana han elegido material sin problemas para la liza. Jaka-Martija se han decantado por cueros de 105,8, 106,8 y 105,7 gramos, mientras que Danel-Zabaleta ha seleccionado de 104,5, 106,1 y 105,4.