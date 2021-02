Zierbena abre la séptima jornada del Campeonato de Parejas

La primera vuelta del Campeonato de Parejas toca a su fin a partir de este viernes en un fin de semana ajetreado, en el que la actividad se desplazará a los frontones de Zierbena, Iruñea, Logroño e Idiazabal.

El vizcaino Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz abren el séptimo capítulo del torneo más largo de la campaña manista profesional ante Ezkurdia-Ladis Galarza en la cancha galipa, a partir de las 22.15 horas. El choque se disfrazará de duelo entre iguales, ya que los primeros están instalados en la sexta posición de la tabla con dos victorias y los segundos, en la quinta con tres. Es decir, un enfrentamiento directo. Ambas combinaciones están en proceso de crecimiento; de hecho, los de Aspe cuentan por victorias sus tres últimos partidos: ante Zubizarreta III-Albisu (22-14), Bengoetxea VI-Aranguren (19-22) y Olaizola II-Rezusta (10-22).

El Labrit tendrá actividad de la Liga de Empresas por segunda semana seguida este sábado, a partir de las 17.15 horas. Jaka-Martija, con solo un triunfo, pondrán a prueba a Peña II-Albisu, con tres. El campeón del Manomanista y el del Parejas no consiguen arrancar y, a pesar de no tener demasiados errores, no logran llegar a 22. Sus rivales, en cambio, poseedores de un gran potencial, están llamados a marcar la pauta.

Quizás el partido más destacado de la última jornada de la primera vuelta del Campeonato de Parejas esté localizado este domingo en el Adarraga de Logroño, a partir de las 17.15 horas. El vizcaino Danel Elezkano y José Javier Zabaleta (cinco puntos) y Olaizola II-Rezusta (cuatro), dos combinaciones que aspiran a la txapela desde la presentación, se miden con la intención de empezar a eliminar rivales directos por las dos primeras plazas de la clasificación. Los dos zagueros están a gran nivel, siendo el de Etxarren el pelotari más determinante de la primer vuelta.

Elezkano II-Zabaleta comparten el liderato con Altuna III-Mariezkurrena II, quienes visitan el frontón Igarondo de Idiazabal este lunes, a partir de las 22.15 horas. Los de Aspe se cruzan con Bengoetxea VI –sustituto del lesionado Iñaki Artola– y Aranguren. Pese a contar con un solo triunfo, conseguido el pasado lunes ante Jaka-Martija (21-22), los de Baiko Pilota aseguran trabajo y pelea hasta el último pelotazo. Con dos delanteros de la talla de Jokin y Oinatz el espectáculo está asegurado.