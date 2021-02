Bengoetxea y Aranguren suman su primer punto

Jaka-Martija 21

Bengoetxea-Aranguren 22

Duración: 68:26 minutos de juego.

Saques: 3 de Jaka (tantos 4, 11 y 20) y 3 de Bengoetxea VI (tantos 10, 12 y 22)..

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 585 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 10 de Jaka, 2 de Martija, 8 de Bengoetxea VI y 1 de Aranguren.

Errores: 8 de Jaka, 2 de Martija, 4 de Bengoetxea VI y 2 de Aranguren.

Marcador: 5-1, 6-3, 7-4, 8-5, 8-6, 9-12, 12-13, 13-13, 14-14, 15-14, 15-15, 16-15, 17-17, 20-18, 21-18, 21-20 y 21-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Ibarreta de Zeanuri. Encuentro a puerta cerrada.

Con la espada de Damocles sobre ellos y la necesidad de estrenar el casillero lo antes posible, Oinatz Bengoetxea, que volvió a sustituir al lesionado Iñaki Artola, y Aitor Aranguren consiguieron un punto de oro, una victoria que les permite acercarse a los puestos del play-off y soñar con revertir la situación en la segunda vuelta. Fueron necesarias seis oportunidades y varios partidos en los que el buen juego no fue suficiente para llegar al cartón 22, pero esa constancia y la fe en confiar en su juego les dio el lunes el triunfo ante Erik Jaka y Julen Martija, que tras el duro golpe de la semana pasada, recibieron otro mazazo más al no poder cerrar un encuentro que ganaban por 21-18. Fue un partido duro, con fases de buen juego y también de cúmulo de errores. Un choque en el que las fuerzas estuvieron igualadas y se decidió en un cara o cruz final. En un 21 iguales que desequilibró Bengoetxea con el enésimo saque envenenado de la noche.

Los colorados salieron con mucha fuerza, dispuestos a despejar todas las dudas y a confirmar que el 22-2 de la semana pasada fue un accidente. A Martija le entró con más naturalidad la pelota en la mano y empezó a acercarse a aquel pelotari que brilló hasta lograr la txapela. Por su parte, Jaka, pese a tener problemas con el juego de Bengoetxea en los cuadros alegres, consiguió sumar mucho y el marcador dibujó un 5-0. Pero ahí, los azules mejoraron. Aranguren dejó varios buenos pelotazos y el leitzarra enredó sin parar en los cuadros alegres. El choque quedó igualado y el intercambio de golpes fue constante hasta su desenlace.

Con el 16-17, Jaka sacó a relucir sus galones. Encontró el toque con el gancho en los momentos decisivos y fue clave en los cuatro tantos consecutivos que lograron los colorados y luego sumaron otro más para quedarse a las puertas. Pero faltó un solo tanto para cerrar el partido y Bengoetxea y Aranguren no desaprovecharon esa oportunidad. Con el 21-18, el leitzarra realizó una dejada llena de calidad y los colorados no volvieron a recuperar el saque.

En la remontada de los azules también hubo un momento para la polémica. Con el 21-20 en el marcador, Bengoetxea vio un pequeño hueco y se la jugó al todo o nada. El leitzarra, acostumbrado a agarrarse al juego arriesgado, no dudó a la hora de lanzar al ancho y la pelota acabó cerca de la chapa de la contracancha. Jaka pidió fuera y los jueces, tras consultarlo entre ellos, decidieron finalmente que el tanto fuera azul. 21-21. El leitzarra tuvo el saque y no lo desaprovechó. Su servicio puso en aprietos a Martija y el de Etxeberri no pudo levantarlo. El casillero de victorias de Bengoetxea y Aranguren quedó estrenado y Jaka y Martija siguen con un único triunfo, sin poder despegar en el campeonato.