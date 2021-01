Garai-Ruiz de Larramendi se miden este domingo a Arrizabalaga-Agirre

El Torneo Bizkaia vive este domingo a partir de las 13.00 horas su desenlace. Será una final en la que se encontrarán dos parejas que llegan con sensaciones contrarias. Leire Garai y Maite Ruiz de Larramendi fueron las mejores pelotaris de la liguilla de clasificación y consiguieron el pase con contundencia. Sus rivales no lo hicieron con tanta tranquilidad. Todo lo contrario. Olatz Arrizabalaga y Naroa Agirre tuvieron que tirar de calculadora para pasar tras el triple empate vivido en su grupo y solo una carambola final les permitió lograr el pase in extremis. Pero no solo en la manera de clasificarse está la diferencia entre estas parejas. Garai y Ruiz de Larramendi buscarán un partido exigente y dominar gracias a la pegada de la zaguera navarra. Algo que no beneficia a Arrizabalaga y Agirre, que tratarán de llevar el partido a un terreno loco, con movimiento constante y donde tomar riesgos sea algo necesario. Con esas intenciones, las dos parejas finalistas escogieron ayer el material para la final y aunque las pelotas fueron diferentes no hubo ninguna queja.

Los resultados dan el favoritismo a Garai y Ruiz de Larramendi, pero la zaguera navarra no se fía: "Aquí no hay favoritas, cada partido es un mundo. Nosotras vamos con muchísimas ganas. Son dos grandes pelotaris, cada una tiene sus cualidades y nos espera un partido duro". El susto del encuentro anterior todavía está en el cuerpo de Arrizabalaga y Agirre. Fue un partido que les dejó con mal sabor de boca. Sin embargo, esperan que les sirva para aprender la lección y templar los nervios de cara a la final. "Esperemos que el partido malo ya haya pasado. Viendo la primera jornada, que jugamos un partido bastante serio, podemos hacer un buen papel. Estamos en una final, queremos ganar, pero esa presión de si no llegamos a catorce tantos nos vamos a casa, no la tenemos", apuntó la vizcaina. Dos parejas que llegan en un momento diferente, pero cuando la txapa vuele todo empezará de cero.