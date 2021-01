La valentía de Jaka acaba en premio

Jaka-Martija 22

Ezkurdia-Ladis Galarza 21

Duración: 75:57 minutos de juego.

Saques: 2 de Jaka (tantos 4 y 13).

Faltas de saque: Ninguno.

Pelotazos: 604pelotazos a buena.

Tantos en juego: 11 de Jaka, 1 de Martija, 9 de Ezkurdia y 2 de Ladis Galarza.

Errores: 9 de Jaka, 1 de Martija, 5 de Ezkurdia y 3 de Ladis Galarza.

Marcador: 2-1, 3-1, 4-2, 5-4, 5-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-9, 14-10, 15-10, 17-11, 18-13, 18-14, 19-15, 20-16, 21-16, 21-17 y 22-17.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón de Astelena de Eibar. Encuentro a puerta cerrada. En el primer partido, Peio Etxeberria-Tolosa ganaron a Irribarria-Bikuña (20-22). En el tercero, Zubizarreta III-Uriondo vencieron a Arteaga II-Elizegi (10-22).

La ausencia de victorias no agarrotó a Erik Jaka. La necesidad de reaccionar no le acobardó y mantuvo sus señas de juego. Sin esconderse en ningún momento, el lizartzarra protagonizó una actuación marcada por la valentía y buscó el remate a la mínima oportunidad. Fue una estrategia arriesgada, al borde del abismo que le dio muchos tantos pero también aumentó la emoción con más errores de los esperados. El campeón del Manomanista y Julen Martija consiguieron la victoria, pero lo hizo de una forma agónica, sufriendo hasta el último pelotazo. Los colorados vencieron por 22-21 a Joseba Ezkurdia y Ladis Galarza en un partido lleno de tensión, con muchos errores y al mismo tiempo tantos de bella factura. Una montaña rusa que se decidió, no podía ser de otra manera, con una jugada al todo o nada de Jaka, un remate con muchísimo riesgo que golpeó sobre la chapa y firmó la primera victoria del delantero guipuzcoano y de Martija.

Jaka y Ezkurdia salieron con las ideas claras. No rehuyeron los duelos en los cuadros alegres. La frescura del inicio les permitió defender con garantías, pero no se conformaron con eso. Fue un ataque constante. Cada salvada in extremis, se convirtió en un contraataque y ninguno de los dos delanteros tuvo miedo a fallar. Los zagueros no tuvieron mucho trabajo en esta fase, aunque Ladis Galarza comenzó algo frío y sumó algunos errores que hicieron que los colorados se marcharan ligeramente (4-1), pero el riesgo de Jaka no encontró el premio deseado y las cosas se igualaron hasta el 6-6.

Tras el intercambio de golpes inicial, Martija, bastante desapercibido en los primeros compases, dio un paso adelante. El zaguero etxeberritarra, pese a no tener la violencia en el golpe de Ladis Galarza, consiguió enseñar la espalda a su rival en los cuadros largos. Cada tanto, el crecimiento de Martija fue mayor y no solo sujetó con muchas garantías, impidiendo que Ezkurdia entrara en juego como hubiera deseado, también estuvo omnipresente, cubriendo todos los huecos y acumulando muchos kilómetros. Esa buena fase del guardaespaldas de Etxeberri ayudó a que los colorados despegaran en el marcador y que Jaka tuviera mejores opciones de remate. El lizartzarra acertó y Ezkurdia se vio forzado a atacar desde lejos, lo que aumentó la sangría en el electrónico (17-10).

Sin embargo, a los colorados les faltó el último paso. El golpe definitivo. Con el viento a favor, un error de Jaka rompió la racha y Ezkurdia y Ladis Galarza cogieron aire. Fue una bocanada de oxígeno que les hizo revivir. Los azules se empezaron a sentir mucho mejor y con un juego sólido, con menos errores que en los tantos anteriores, fueron recortando la distancia poco a poco. Trabajo y trabajo hasta igualar el encuentro al borde de su final (21-21).

En el último tanto, la tensión creció. Los dos delanteros tomaron menos riesgos y los zagueros también buscaron asegurar debido al cansancio. Pero el ADN de Jaka no quedó escondido. Su valentía volvió a aparecer en escena y se arriesgó con un remate al todo o nada. Victoria o derrota en un solo golpe, una oportunidad arriesgada que terminó con el mejor resultado.

Parejas de primera

JORNADA 3

Bengoetxea VI-Aranguren contra Peña II-Albisu18-22

Olaizola II-Rezusta contra Urrutikoetxea-Imaz22-11

Jaka-Martija contra Ezkurdia-Ladis Galarza22-21

Elezkano-Zabal. contra Altuna-Mariezk.Hoy, Azpeitia

Clasificación Pj PG Pp tf tc df 1. Olaizola II-Rezusta 3 3 0 66 42 +13 2. Altuna III-Mariezkurrena II 2 2 0 44 22 +22 3. Elezkano II-Zabaleta 2 2 0 44 22 +22 4. Peña II-Albisu 3 2 1 63 48 +15 5. Jaka-Martija 3 1 2 52 65 -13 6. Urrutikoetxea-Imaz 3 1 2 41 60 -19 7. Artola-Aranguren 3 0 3 46 66 -20 8. Ezkurdia-Ladis Galarza 3 0 3 35 66 -51

próxima jornada

Jaka-Martija contra Urrutikoetxea-ImazViernes, Zumaia

Ezkurdia-L. Galarza contra Peña II-Albisu Sábado, Tolosa

Olaizola-Rezusta y Altuna-Mariezkurrena Domingo, Bilbao

Elezkano-Zabaleta y Artola-Aranguren Lunes, Gernika