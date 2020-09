El método Urrutikoetxea: abre su centro de ejercicio avanzado en Deustu

lA MedX lumbar es la joya de la corona de Ikaika. "Estuvo nominada al premio nobel de medicina y costó 80 millones de dólares en su desarrollo", explica el técnico deportivo José Manuel Padrón (56 años, Caracas, Venezuela). A su espalda, Mikel Urrutikoetxea, uno de los socios de este novedoso centro deportivo avanzado sito en Deustu (Blas de Otero, 32), cuya filosofía orbita sobre la "confianza, el cuidado personal e individualizado y la atención humana", realiza de la mano de Iker López, su entrenador, una serie de pruebas con la máquina de fitness creada por Arthur Jones.



"Está comprobada la importancia del ejercicio físico en la salud y el trabajo del músculo para prevenir enfermedades. Ikaika surge por esa necesidad de generar salud. Ese es nuestro objetivo: mejorar la vida de nuestros clientes y ofrecer sesiones específicas para deportistas de alto rendimiento", admite Padrón, todo un experto en ese tipo de entrenamientos, cuya experiencia laboral se alarga por 30 años en el equipamiento MedX. De hecho, en el espacio bilbaino se monitorizan algunos ejercicios mediante pantallas de ordenador y programas específicos en los que se extraen los datos suficientes para incrementar el rendimiento de cada persona y, a la vez, evitar las lesiones. "Mejoramos los niveles de fuerza para generar una mejor respuesta en los esfuerzos", sostiene el delantero de Zaratamo. La preparación orbita en cinco aspectos: el ejercicio, la fuerza, la condición cardiorespiratoria, la flexibilidad y la prevención de dolencias.

"Las sesiones son de veinte minutos o media hora y la atención es totalmente personalizada. José Manuel estará con cada persona todo ese tiempo, asesorándola. El esfuerzo es corto pero muy intenso", admite el delantero de Baiko Pilota. Con ese trabajo se trata de alcanzar todas las fibras del músculo para que haya un beneficio "metabólico". "La intensidad es la clave", agrega Padrón. "La progresión, no obstante, se adecúa a cualquier tipo de cliente, pues nuestro procedimiento se adapta a todo el mundo", remacha el manista. Está dirigido tanto a personas de cualquier edad y condición física como a gente con dolencias musculares o deportistas de alto rendimiento. "Por ejemplo, la MedX lumbar tiene grandes beneficios en cualquiera que tenga problemas lumbares y de espalda sin necesidad de medicamentos o cirugía", aseguran.

Así las cosas, tal y como explican los expertos, en Ikaika el protagonista es el "músculo". "Es el único tejido que no envejece si se trabaja y tiene relación con todos los sistemas del organismo", declara el entrenador caraqueño. Para lograr eso, la coqueta sala del nuevo centro de ejercicio para la salud de Deustu está dotada de máquinas "en las que hay mucho dinero invertido tanto en desarrollo como en investigación médica y biomecánica". "Es lo mejor que hay en el mercado", sostiene Padrón. "En otros lugares se trabaja el músculo, pero se dispersa. En este tipo de sesiones se afianza cada grupo muscular, por pequeño que sea", agrega.

Respecto a los deportistas de alto rendimiento, el venezolano especifica que lo primordial es "reforzar" las fibras que entran en acción en cada una de las situaciones técnicas a las que se enfrentan.

Por otro lado, el proyecto del pelotari incide también en la "genética", que complementaría el análisis inicial, en el que se realizan mediciones antropométricas y se evalúa la musculatura de la espalda y la fuerza flexora y extensora de las rodillas. "Existe la opción de realizar estudios genéticos para diseñar un patrón de entrenamientos y ver cuáles son las necesidades de cada individuo", afirma Urrutikoetxea. En Ikaika consideran que existe un problema de "sobre entrenamiento" y abogan por la "calidad" por encima de la "cantidad", debido a que el descanso es "fundamental". "Es un proceso de adaptación a nivel orgánico y trataremos de sacar el máximo potencial posible de cada deportista", cuenta el técnico de Caracas.

una forma de trabajar



"El método que estábamos llevando en los últimos años con Iker era el mismo, o muy similar. No con estas máquinas, pero trabajábamos de la misma forma. Con el tiempo se ha visto los resultados", desbroza el campeón vizcaino consultado sobre el inicio de su aventura empresarial. "En mi caso personal, me veía cada día mejor. Salió esta oportunidad y tomé la decisión de invertir en ello", esgrime Urrutikoetxea, quien considera que se trata de un proyecto "interesante" no solo por el aspecto "deportivo", sino también por el de la "salud".

Dada la tesitura actual provocada por la pandemia del coronavirus, los protocolos sanitarios no afectan "demasiado" a Ikaika, puesto que se tiene pautado un trabajo "prácticamente" individual en sala. De este modo, no coincidirían más de dos o tres personas en un mismo espacio deportivo.

"El método que estaba llevando en los últimos años era muy similar. Con el tiempo se ha visto los resultados" Mikel Urrutikoetxea Pelotari