La revolución llega al frontón Bizkaia de Bilbao

El Laboral Kutxa Udako Torneoa quiso ser una revolución. Fue una apuesta por un formato novedoso que reactivó a las pelotaris después de la pandemia y apenas tardó en convertir las dudas en éxito. El certamen, que disputó los partidos anteriores en Irun, vivirá el jueves su gran final en el frontón Bizkaia. No solo será la oportunidad para poner en juego las primeras txapelas de este certamen, también para que las pelotaris vuelvan a vivir las sensaciones de ser empujadas por el calor de la grada. Los partidos disputados hasta ahora apenas han contado con público debido a la situación sanitaria, pero la final abrirá las puertas del frontón bilbaino y permitirá que 600 personas acudan a ver el festival, aunque lo tendrán que hacer respetando las medidas de seguridad diseñadas por la organización y siempre con la mascarilla puesta.

El formato del festival será el mismo que en los partidos de los cuartos y las semifinales. Se jugará con pelota mixta y el vencedor será el mejor de un duelo a tres partidos. El primero y el último dentro del cuatro y medio y el segundo a parejas. El equipo capitaneado por Mikel Inuntziaga parte con un ligero favoritismo debido a que fue el mejor en las semifinales y contará con Iera Agirre, Amaia Aldai y Arrate Bergara. Por su parte, el grupo entrenado por Reyes Azkoitia lo formarán Olatz Arrizabalaga, Irantzu Etxebeste y Nora Mendizabal.

Los dos capitanes reconocieron durante la presentación de ayer que no son partidarios de realizar muchos cambios. Su estrategia les ha llevado a estar a solo un paso de la final y por ello no se espera que haya grandes revoluciones en la confección de los encuentros. Las dos delanteras vizcainas tienen muchas papeletas para enfrentarse dentro de la jaula y ahí Aldai tratará de dar la sorpresa ante Arrizabalga, que en este torneo está intratable y solo conoce la victoria en el acotado. "De juego estoy mejor que nunca y creo que puedo dar mi nivel. Creo que he hecho un campeonato bastante redondo y ganar sería poner la guinda al pastel", apuntó la pelotari de Gernika, que reconoció que se siente mucho más cómoda con la pelota mixta, material escogido para este torneo.

La cabeza será una de las claves en la lucha por la txapela. "Tenemos que mantenernos bien psicológicamente, porque como muchas veces dicen, la cabeza es nuestro peor enemigo. Es lo que me paso en los dos partidos contra Olatz, que salí derrotada ya antes de empezar y ahí puede estar la clave", declaró Aldai. La delantera de Dima apuesta por arrancar con fuerza en un duelo que se presenta muy igualado vistos los antecedentes (12-10 y 12-11): "Es a doce y para cuando te has dado cuenta ya han llegado al doce. Es importante empezar bien y mantener la concentración porque se te puede escapar el partido en dos tantos y lo mas importante es mantenerte con la cabeza fría".

Masters CaixaBank

Sin sorpresas en Elgoibar

Ganan Ezkurdia y Aranguren. Danel Elezkano y Jon Mariezkurrena, que sustituye a Andoni Aretxabaleta, no pudieron sumar ayer su segunda victoria en el Masters CaixaBank y cierran la décima jornada con un abismo de cinco puntos con respecto a los primeros cuatro clasificados. Joseba Ezkurdia y Aitor Aranguren no dieron lugar a la sorpresa en Elgoibar e impusieron su juego para lograr un triunfo clave en sus aspiraciones (22-15). El partido arrancó igualado y el delantero zaratamoztarra y el zaguero de Berriozar aguantaron enteros el golpe inicial de sus adversarios. Tras un intercambio de tantos y poco antes del primer descanso, Ezkurdia y Aranguren subieron una marcha más y consiguieron poner pies en polvorosa con el 11-6. Los colorados supieron defender esa renta con solvencia y llegaron sin sufrir demasiados sobresaltos al cartón número 22.