Ezkurdia redescubre el verano

El Izarraitz de Azpeitia acoge mañana el partido aplazado de la primera jornada del Masters y los manistas jugarán dos encuentros en 72 horas

EL verano es una temporada especial para el pelotari. Está llena de kilómetros en el salpicadero. La pelota a mano profesional en los tres meses estivales se disfraza de pantalón corto y revolotea de fiesta en fiesta, junto a los feriantes, las orquestas, los cantantes y el teatro callejero. El verano tiene un alma prolífica por la cantidad de trabajo que se le acumula a los manistas, pero desprende aroma a helado, algodón de azúcar y manzana de caramelo. Está ligado a los tirones de pantalón que dan los más pequeños a sus padres por una entrada en los autos de choque o a la escoba del tren de la bruja, pero también al recitar tan particular de los artekaris en las tablas de la contracancha, el cantar de la pelota contra el frontis y el mordisco de los remates descarnados. Joseba Ezkurdia regresa este fin de semana a ese lugar tan particular. El navarro redescubre mañana el verano en mitad de una campaña desnortada por la pandemia del coronavirus covid-19. "Esta semana se asemejará al verano", determina el pelotari de Arbizu en pleno mes de julio.

El portazo a las ferias veraniegas –el Ayuntamiento de Gasteiz ni siquiera programará pelota profesional– deja un regusto extraño en el paladar de los pelotaris. La opulencia de la programación de cursos anteriores ha dado paso al Masters CaixaBank, un torneo mixto más parecido al Campeonato de Parejas que a la tradición estival. Es decir, un partido a la semana por barba, nada más. Con todo, el aplazamiento del partido inicial tras el regreso de la pelota a mano por problemas de humedad en el Astelena de Eibar, que se convirtió en una pista de patinaje, aporta a esta semana una sesión doble para el de Sakana y su compañero Aitor Aranguren, que recuperarán su encuentro con Altuna III-Imaz, situados en la misma tesitura, ya que tienen su compromiso de la cuarta jornada el domingo en el frontón Aritzbatalde de Zarautz, escenario que recibirá cinco "festivales de altura" entre julio y agosto. Ambas combinaciones viajarán por los cines al aire libre, las sillas de madera y las dos películas por el precio de una en un fin de semana que "se parece al verano".

La cita que recoge el guante a la eibartarra se disputa mañana en el frontón Izarraitz de Azpeitia. Ezkurdia y Aranguren llegan con dos victorias en dos jornadas. "Este es el camino a seguir. Estoy contento con Aitor", destaca el campeón del Cuatro y Medio. La siguiente fase del Everest está enclavada en Arrigorriaga menos de 48 horas después. Mikel Urrutikoetxea e Iker Irribarria serán los adversarios del navarro y el guipuzcoano. El vizcaino se probó ayer en Bilbao y tuvo buenas sensaciones, por lo que dio el visto bueno a su reaparición tras dos semanas de baja por una rotura muscular en un pectoral.

"Aún estamos engrasando la maquinaria", analiza Ezkurdia, quien destaca que "todavía no me encuentro del todo bien. Atacando sí que me siento con chispa, pero defendiendo no me noto nada cómodo. También es cierto que estoy entrenando bastante fuerte. Estamos dando caña al físico las últimas tres semanas y se va notando. Aun así, lo más importante es que de manos y de físico me siento bien". Lo demostró en Larrabetzu, un frontón que favorece al atacante: tiene dinamita en las manos. Se enredó con Danel Elezkano en un festival de remates espectacular.

Con todo, a pesar de las revelaciones del de Aspe sobre su estado físico, en modo de rodaje, los dos triunfos llegaron por un buen sprint final. "En Aginaga dimos la vuelta a un partido muy difícil. Sabíamos que teníamos que seguir apretando –remontaron del 14-20 al 22-20–. Hemos jugado dos partidos duros, pero llegamos físicamente bastante bien a los finales apretados", remacha el navarro.

Joseba cuenta como guardaespaldas con Aranguren, el pelotari más joven del circuito profesional, con apenas 20 primaveras. El de Aginaga dejó buenas sensaciones en el Parejas de Segunda, realizó unas buenas suplencias en Primera y Baiko optó por integrarlo en el Masters. De hecho, el pelotari no jugará la semifinal de plata pendiente, pues tiene el objetivo de centrarse en los estelares. Así, su hueco en Segunda lo tomará Jon Erasun. "Es un pelotari joven pero muy listo. Juega fácil y cubre cancha. Es capaz de tapar el hueco en el que no estoy yo. Hace las cosas muy bien y me da mucha confianza. Estoy contento por jugar con él", sostiene Ezkurdia.

Cesta punta en Markina-Xemein Por otro lado, el Jai Alai World Tour de cesta punta regresa hoy en el frontón La Universidad de Markina-Xemein, a partir de las 18.00 horas. Iñaki Osa Goikoetxea y Nicolas Etxeto se enfrentan a Álex Hormaetxea e Imanol López en la segunda semifinal del primer Masters Series de la campaña veraniega. Los ganadores se cruzarán en la final el domingo a Diego Beaskoetxea y Unai Lekerika, que tumbaron el pasado viernes a Aritz Erkiaga e Ibon Aldazabal.