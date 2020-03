Suspense en la pelota

"Estamos con incertidumbre", reveló ayer Unai Laso en la elección de material para el partido previsto el sábado en el Labrit de Iruñea. El Campeonato de Parejas sigue en compás de espera. Las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno español a la hora de abordar la epidemia del coronavirus covid-19, entre las que se encuentra la celebración a puerta cerrada de "todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y no profesionales de ámbito estatal e internacional", continúa contagiando de suspense a la pelota a mano profesional y a los pelotaris, que no saben nada. Para empezar, el choque de Iruñea sigue programado y los pelotaris arribaron ayer al apartado de lotes sin conocer si jugarán ni en qué condiciones.

Entretanto, Baiko Pilota y Aspe se reunieron ayer desde las 9.30 horas junto con representantes de EITB para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo plantear el cruce de caminos en el que se encuentran. Así, las instituciones aconsejan la celebración de los festivales de más de 1.000 espectadores sin público, cuestión que no convence a las promotoras, ya que generaría una pérdida importante, o limitar el número de espectadores. Por otro lado, existe la posibilidad de aplazar las próximas jornadas de un calendario manista cargadísimo. Con todo, el contrato que une a la Liga de Empresas con la operadora televisiva dictamina que deberían de emitirse funciones en directo. También existiría otra opción: celebrar los festivales pero sin compromisos de campeonato. A pesar de todas estas alternativas, la LEP.M no acordó ayer nada, así que emplazan a hoy la toma de medidas. No hubo fumata blanca.

Por otro lado, Jon Ander Albisu reconoció ayer en la elección de material del frontón Labrit de Iruñea que Baiko Pilota trasladó a sus pelotaris un protocolo de actuación para prevenir el coronavirus. "Realizaremos los entrenamientos de gimnasio solos y cuando tengamos sesiones de frontón, únicamente estaremos los cuatro pelotaris", definió el zaguero de Ataun. De este modo, quedan eliminados los entrenamientos grupales de la órbita de la promotora bilbaina y la iniciativa se pone a rodar hoy mismo. Además, Innpala, la promotora de pala profesional que se encuentra integrada en Baiko Taldea, aconseja acciones similares a los profesionales.

Aspe, por su parte, se decantó por enviar un comunicado a todos los componentes de la plantilla a nivel informativo, donde se dan consejos y se habla de las precauciones que deben tener los manistas. "Tendremos que andar con cuidado", asevera Zabaleta, zaguero de la firma de Eibar.

El Parejas de pala Asimismo, el Urrezko Pala Pro Txapelketa, que se presentó el martes y que iba a comenzar mañana en Mungia, será aplazado hasta "la fecha que mejor convenga", debido a las "restricciones sanitarias" y la obligación de realizar los campeonatos "a puerta cerrada". También se suspendieron ayer la jornada del Memorial Goñi de pelota a mano aficionada que se disputaba en Zumarraga y la segunda semifinal del Torneo Nacional de Clubes del domingo entre Lemoa y Buruzgain, así como la final del 28 de marzo.