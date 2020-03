La final del parejas del 5-A, en el aire

– Las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno español a la hora de prevenir la expansión del coronavirus covid-19, entre las que se encuentra la celebración a puerta cerrada de "todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y no profesionales de ámbito estatal e internacional", dejan en el aire la disputa de la final del Campeonato de Parejas de la Liga de Empresas del próximo 5 de abril. No obstante, desde Aspe y Baiko ayer todavía no se había decidido nada sobre la celebración del encuentro que repartirá las txapelas en el frontón Bizkaia de Bilbao y las dos empresas se reunirán hoy para tomar las medidas correspondientes, que podrían cambiar todo el calendario futuro. "Está todo en el aire. Entran en juego muchos factores", confirman desde las dos escuadras, por lo que emplazan a hoy la solución a las incógnitas sobre los diferentes compromisos adoptados para las próximas dos semanas manistas profesionales.

Entre las opciones que se barajan para las restantes jornadas de semifinales se contemplan disputar todos los partidos en frontones sin público o posponer las funciones previstas, trastocando todas las fechas del Parejas y del Manomanista, pero tal cuestión no asegura que la cuarentena no se vaya a ampliar y, por tanto, convertir en estériles los esfuerzos de las promotoras para ofrecer los festivales a los espectadores. Con todo, aunque la celebración a puerta cerrada no es la preferencia de las marcas, dada la gran importancia que tiene la venta de entradas –ya hay una buena cantidad vendida para los compromisos en el Labrit y el Astelena–, no hay ninguna decisión cerrada.

Las empresas, en cualquier caso, no recibieron ayer la comunicación pertinente acerca de jugar sin público y, por tanto, se encuentran recabando "toda la información" posible para tomar una determinación importante con "prudencia". Una vez que se contacte con todos los elementos que forman parte del negocio –empresas, operadores televisivos, patrocinadores y ayuntamientos contratantes–, Baiko y Aspe harán público qué pasará en el futuro cercano. Eso sí, para empezar, la elección de material de hoy en el Labrit entre Jaka-Zabaleta y Laso-Albisu se celebra sin problemas, a partir de las 11.30 horas.