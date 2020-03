Réquiem a cuatro manos

Altuna III-Ladis Galarza 15-22 Laso-Albisu



Duración: 71:26 minutos de juego; 29:29 minutos de juego real.

Saques: 3 de Laso (tantos 7, 8 y 17).

Faltas de saque: 1 de Altuna III.

Pelotazos: 604 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 7 de Altuna III, 1 de Ladis Galarza, 8 de Laso y 3 de Albisu.

Errores: 3 de Altuna III, 5 de Ladis Galarza, 2 de Laso y 5 de Albisu.

Marcador: 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-4, 4-4, 4-9, 5-9, 5-14, 7-14, 7-15, 9-15, 9-17, 12-17, 12-19, 15-19 y 15-22.

Apuestas: Se cantaron posturas de salida de 100 a 70 a favor de Altuna III-Ladis Galarza.

Incidencias: Partido correspondiente al 'play-off' para la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Astelena de Eibar. 706 espectadores. En el primer compromiso, Peio Etxeberria-Rezusta ganaron a Egiguren V-Zabaleta (22-15). En el tercero, Agirre-Eskiroz vencieron a Peña II-Aranguren (22-13).

Eibar - "Aún no me lo creo", recitaba Unai Laso en las tablas de contracancha. Un grito desgarrador le había roto la garganta. Su cuerpo nervioso, todo piel y hueso, latía vacío por el esfuerzo de una batalla inteligentísima sobre el tapete del frontón Astelena de Eibar. Era una moneda al aire. Un todo o nada. Cara o cruz. Pulgar arriba o abajo. No hay término medio. El play-off a la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas es una tortura: el camino de catorce semanas aterriza en un partido amnésico, en el que no sirve ni el recuerdo de cuatro meses de tajo largo. En ese escenario, Unai Laso y Jon Ander Albisu sacaron tajada en La Catedral a costa de Jokin Altuna y Ladis Galarza y sellaron el billete en el momento de la verdad. Desembarcaron en la cita eibartarra con las ideas claras: destrozar al zaguero de Baraibar. Laso y Albisu sumaron y la ecuación se resolvió con brillo al cuadrado. Fue un bombardeo. ¡Bingo! Altuna III, quizás el pelotari mas determinante en los cuadros alegres, sufrió en stand-by una tarde de tortícolis, a contracorriente. Los de Aspe no estuvieron mal, pero sí que, sobre todo en la primera mitad, se vieron superados de forma soberana.

Imperial el zaguero de Ataun, quien sigue acumulando actuaciones de mérito, alcanzando la regularidad que exigen sus cualidades y su pedigrí, el envite tomó carices azules de manera impenitente casi desde el descorche. Se unió a la causa un soberbio Laso. El de Bizkarreta-Gerendiain, vibrante y eléctrico, en ocasiones demasiado, vibró en la frontera exacta de la seriedad y la agresividad. Creció. Ayer jugó con galones. Compusieron a cuatro manos un réquiem por Galarza. No querían ver ni en pintura a Jokin y cuadraron perfectamente sus dos voces en el guion. Fue el mejor partido como dueto de los de Baiko Pilota en el presente Parejas, el primero del navarro como titular.

En el mérito de los azules se dibujó el devenir del luminoso. Ladis, agobiado, se encontró con un homólogo en estado de gracia que le puso la espalda en el rebote. Albisu tiene un ariete en su derecha. No es que el de Baraibar estuviera romo o fallón, es que tuvo todo en contra. Y, aun así, aguantó. El duelo transitó hasta el 5-14, al que se llegó sin apenas presencia de Jokin en ataque y con tres derechazos de Albisu que llegaron al rebote. Extraordinario.

En la segunda mitad cambió un poco la película por el arrojo de Altuna III, que buscó la excelencia, cambiar el ritmo, cambiar el signo, encontrar oro en un campo de minas. Sin embargo, todos los días no son fiesta. Laso continuó en un ritmo endiablado, tremendamente asentado, con galones, aroma a pelotari veterano; mientras que Albisu apenas erró un par de escapadas. Trabajo industrial. Con todo, los de Aspe remaron a contrapelo hasta el 15-19 en un arrojo visceral. En ese momento, el plan azul cristalizó en dos errores consecutivos de Galarza y un pelotazo atrás de Laso. ¡Eureka! Unai y Albisu ya están en semifinales. ¡Cuidado! Es el momento de creérselo.