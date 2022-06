La revolución de Urdaibai

La tripulación bermeotarra aspira esta temporada a regresar a la pelea por las banderas con las incorporaciones llegadas a su plantilla, donde destaca el regreso como entrenador de Iker Zabala

EN Bermeo el hambre por ganar es notable. Urdaibai, club acostumbrado a ser protagonista en muchos veranos y a ondear las banderas prestigiosas, no termina de dar el paso definitivo para regresar a los puestos de honor. Son varios los proyectos que han intentado reflotar a la Bou Bizkaia, pero año tras año, el resultado final no ha sido el deseado. Ahora llega una nueva oportunidad. El regreso de Iker Zabala, acompañado por un buen número de incorporaciones, vuelve a despertar la ilusión entre los bermeotarras. Urdaibai pasa a convertirse en uno de los grandes atractivos de este curso, una trainera que por nombre debería estar en la parte alta y que en los meses de pretemporada ha dejado grandes sensaciones. Sin embargo, será el mar el que coloque a la Bou Bizkaia en su lugar y ahí se verá si el trabajo del club vizcaino ha sido el correcto en un año en el que quieren volver a reinar.

Gorka Aranberri, Mikel Azkarate, Yeray Cayón, David Iglesias, Óscar Andrés Medina y Ander Zabala, desde Santurtzi; Eneko Bilbao, desde Ondarroa, y Mikel Ojeda, que el año pasado no remó son las incorporaciones de Urdaibai. Unas incorporaciones de mucha calidad que se suman a una plantilla que ya sabe lo que es pelear por estar en los puestos altos y que está con ganas de revivir esas sensaciones. "Tengo el equipo que he querido. Los que he querido traer han venido y luego los que se han quedado han demostrado años atrás que son grandísimos remeros. Con unos y con otros, hemos hecho una grandísima plantilla", reconoce Iker Zabala. Aunque ahora, el trabajo del técnico bermeotarra será conjuntar todos esos nombres y crear un bloque que permita a la Bou Bizkaia luchar por las banderas: "Aunque tengas grandísimos remeros, esto es un conjunto de muchas cosas y si ese conjunto no funciona no hay nada que hacer. Pero también es verdad que si no tienes mimbres individualmente, no eres capaz de sacar el máximo rendimiento".

Otra de las principales novedades está en el cargo del entrenador. Iker Zabala regresa al equipo de su pueblo, el lugar donde como remero lo ganó todo antes de iniciar su exitosa etapa en Santurtzi. "Para mí es un orgullo. Ha habido debate en el pueblo, como es normal, pero eso es bueno porque es señal que la gente está viva", declara. El bermeotarra tiene claro cuál es la fórmula que llevará a cabo para intentar acallar ese debate y que toda la afición de Urdaibai no tenga dudas de que es el candidato adecuado para este proyecto: "Intentaré demostrar lo que he hecho siempre, tanto como remero como cuando estaba en Santurtzi. Trabajar y poner cariño y horas. No pretendo nada salvo intentar reflotar esa mala dinámica que estaba cogiendo la plantilla senior y a ver si entre todos junto con mi llegada, la ayuda del pueblo, del ayuntamiento y los patrocinadores podemos relanzar el proyecto de Urdaibai".

Esta remodelación en la tripulación bermeotarra no es sinónimo de éxito inmediato y asegurado. El trabajo para conjuntar todas las piezas es necesario y eso no siempre se vislumbra en las primeras regatas. "Se nota que la gente quiere y que quiere ya. Todo lleva su tiempo y lo que está hecho a conciencia suele salir mejor. Si quieres andar deprisa y corriendo, tienes todas las papeletas de no triunfar", opina Zabala. Aun así, en los primeros esbozos del nuevo curso, los bermeotarras han rendido a gran nivel Demostrando su potencial en los descensos y sumando títulos en los botes cortos que le confirman como uno de los candidatos a la Corona a pocos días del inicio de la competición.

Esas ganas no son algo único de la afición bermeotarra, en la plantilla se nota ese ansia por reencontrarse con la victoria. "Es gente que años atrás lo ha ganado prácticamente todo y lleva tiempo sin ganar. Está con ese puntito de estrés y ansiedad de querer demostrar y tiene que ser así, que el deportista quiera ganar, demostrar y hacer bien las cosas", afirma Zabala, que tiene claro cuál es el primer objetivo: "Quiero que los chavales se sientan competitivos. Resetear las mentes de aquellos que aun siendo grandes remeros, estaban lejos de la pomada de las banderas. En el momento que consigamos eso seremos un rival muy difícil de batir".

campeonato de bizkaia Por otra parte, hoy se disputa el Campeonato de Bizkaia en Leketio a partir de las 11.30 horas. La lucha por el título vizcaino cambia su fecha con respecto a las últimas ediciones y se desmarca de la Eusko Label Liga. "Para mí es un acierto y es una pena que no se haga también con el Campeonato de Euskadi y de España.. A ningún club le trastoca nada, estamos todos centrados en la trainera y a tres semanas de la liga, las embarcaciones van a andar casi parecido a ahora. Nosotros daremos buen nivel", reconoce Zabala. l

la plantilla

Entrenador

IIker Zabala1ª temporada

Patrones

Gorka Aranberri No propio

Eneko Bilbao Canterano

Remeros

Mikel Azkarate No propio

Asier Bermejo No propio

Mikel Calleja Propio

Yeray Cayón No propio

Alain Colunga Propio

Iñaki Goikoetxea Propio

Luis González Propio

David Iglesias No propio

Carlos Mañas Propio

Iban Martínez Propio

Óscar Andrés Medina No propio

Mikel Ojeda Canterano

Iker Portugues Canterano

Jon Unanue Canterano

Jon Unzaga Canterano

Nikolas Yurramendi No propio

Ander Zabala No propio

Gentza Zubiri Propio

