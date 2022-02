El BM Bilbao Atletismo, un sentimiento de mucho orgullo

LOS éxitos del BM Bilbao Atletismo en los diferentes campeonatos de campo a través se convirtieron en costumbre. Su dominio de la disciplina les permitió ser el club dominador del cross a nivel estatal y cosechar victorias una tras otro. Todo lo que no fuera ver al conjunto bilbaino en lo más alto ya era una noticia. Pero las buenas rachas no duran para siempre y la mínima bajada de nivel se paga en un mundo lleno de competitividad y rivales preparados y dispuestos para asaltar el trono. Las lesiones y la pandemia del covid golpearon al BM Bilbao Atletismo a finales de año, justo en las fechas más importantes de la temporada, y eso hizo mella en sus resultados deportivos. Solamente se hicieron con el Campeonato de Euskadi de Cross. Fue su único título. Aunque completaron su temporada con tres podios. Segundas en el Campeonato de Bizkaia y terceras en el de España y en el de Europa. Algo que sabe a poco después de tantos años dorados, pero que demuestra la capacidad de las bilbainas de competir y seguir en la pelea pese a las circunstancias.

En el deporte la suerte también es un factor a tener en cuenta. Para tener éxito, todos los elementos tienen que alinearse y al BM Bilbao Atletismo no le ocurrió. Le faltó llegar con el equipo en las mejores garantías y tuvo que sobreponerse a las lesiones y a las bajas por enfermedad de última hora. "Hay que saber encajar la derrota. Lo más importante es saber perder. Nos han ganado y toca felicitar al rival y pensar en la siguiente. Tenemos que mejorar, ver qué ha pasado y donde podemos progresar. No te puedes rendir, ni venir abajo", afirma Alex Carnero, presidente del club bilbaino. Para competir con garantías en este escenario, el conjunto vizcaino tuvo que recomponer su plantilla y presentar formaciones menos habituales. "Estamos muy satisfechos porque hay que adaptarse también a las circunstancias. Nos ha venido un año malo y las atletas no han estado en la mejor forma, pero han rendido muy bien y han estado en el podio, que eso en la disciplina que sea no está al alcance de cualquiera", añade Carnero.

Pese a tener bajas importantes, el equipo supo adaptarse a la situación y ser competitivo en todos los escenarios. "Hemos competido durante toda la temporada con el equipo bastante mermado y nos hemos sorprendido del rendimiento de las atletas. Nos hemos quedado impresionados y nos han demostrado que son muy grandes y que podemos confiar en ellas", declara orgulloso Carnero. El mejor ejemplo de ello fue la Copa de Europa. El BM Bilbao Atletismo rompió todos los pronósticos y consiguió seguir un año más en el podio de manera inesperada. "Estamos súper orgullosos. Sobre el papel era inalcanzable el podio. Estaban los dos equipos turcos, el equipo español, las anfitrionas de Portugal, las tradicionales irlandesas y británicas... hicieron un gran esfuerzo y consiguieron el objetivo, con alguna atleta incluso compitiendo tocada", comentó el presidente del club bilbaino.

Los resultados del club vizcaino estuvieron por debajo de los cosechados en años anteriores. Su buen rendimiento de esas temporada provocó que los podios conseguidos y el título en el Campeonato de Euskadi supiera a poco, cuando el mérito de lo conseguido sigue siendo grande. "No podemos quejarnos porque ha sido una década prodigiosa. Hemos estado dominado al noventa por ciento esta disciplina. Hemos ganado nueve campeonatos estatales, ocho de ellos seguidos; hemos logrado seis subcampeonatos de Europa seguidos. Hay que estar satisfechos", analiza Carnero y tiene claro que su objetivo es que esté año se quede en un paréntesis antes de volver a asaltar el trono del campo a través. Todo mientras también tratan de cosechar títulos en ruta y trail, donde prometen guerra para este 2022 con un "equipo muy bueno".